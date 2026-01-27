Lead Front-end & UI/UX (32-40 uur)

Dit ga je doen

Als Lead Front-end & UI/UX ben je verantwoordelijk voor zowel de koers als de dagelijkse uitvoering binnen het front-end en UI/UX-domein. Je ontwikkelt de visie daarop, bewaakt standaarden en zorgt dat teams effectief samenwerken aan digitale producten die intuïtief, toegankelijk en performant zijn.

Je houdt je voor de ontwikkeling van het team o.a. bezig met:

Faciliteren van het team in de dagelijkse uitvoering door mee te werken en te sturen op efficiëntie, kwaliteit, voorspelbaarheid en effectieve samenwerking.

Adviseren van management en productteams, vertalen van interne klantbehoeften naar digitale oplossingen en rapporteren over voortgang.

Optimaliseren van workflows en samenwerking binnen Agile/Scrum-teams en met stakeholders.

Vertegenwoordigen van het team richting de organisatie door actief over de activiteiten, resultaten en initiatieven van het team te communiceren.

Je houdt je vanuit de vaktechnische aspecten o.a. bezig met:

Ontwikkelen en bewaken van een technische Front-end- en UX-visie, inclusief designprincipes en architectuurstandaarden.

Initiëren van verbeterprojecten, innovaties en toegankelijkheid op basis van Front-end en UX-technologie.

Bouwen aan een schaalbare Front-end architectuur.

Coördineren en prioriteren van initiatieven binnen het FE /UX team, zoals onderhoud, waarborgen usability, toegankelijkheid (WCAG), performance, veiligheid en consistentie

Adviseren van Scrum teams over tooling, Front-end toepassingen en technieken.

Standaardiseren van frameworks, tooling en processen.

Toezien op codekwaliteit, versiebeheer en het reduceren van technische schuld.

Dit ben jij

Je bent tactisch én hands-on en beweegt soepel tussen ontwerp, techniek en verandermanagement. Je voelt je eigenaar van je vakgebied en weet op een natuurlijke manier richting te geven, met oog voor de context waarin je werkt.

Je vormt gemakkelijk een eigen oordeel en hebt een goed gevoel voor wat op het juiste moment nodig is. Je doorziet snel hoe processen en systemen samenhangen en vertaalt dat naar heldere keuzes en concrete verbeteringen. Daarbij combineer je creativiteit en vernieuwingskracht met structuur en overzicht.

Je neemt verantwoordelijkheid en staat stevig in je rol. Je durft zichtbaar te zijn, spreekt je uit en weet anderen te inspireren om samen eigenaarschap te nemen. In samenwerking ben je

duidelijk en betrouwbaar: je maakt afspraken concreet en zorgt dat doelen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Als lead werk je doelgericht en met focus op resultaat. Je bewaakt kwaliteit, stuurt op voortgang en weet mensen mee te nemen in veranderingen, zonder het menselijke aspect uit het oog te verliezen.

Verder breng je mee:

HBO/WO-werk- en denkniveau in IT, Interaction Design, Multimedia Design of vergelijkbaar.

5–10 jaar ervaring in front-end development, UX/UI-design of productdesign.

Minimaal 2 jaar ervaring in een leidinggevende of coachende rol binnen een multidisciplinair team.

Ervaring met Agile/Scrum-werken.

Creativiteit, innovatiekracht en een scherpe blik op gebruikswaarde.

Het vermogen om data en gebruikersinzichten te vertalen naar ontwerp- en ontwikkelrichtingen.

Sterke communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst, al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.

Zo werken wij

Bij de Consumentenbond werken we zelforganiserend op basis van holacratische principes. Dat betekent dat we werken met flexibele rollen in plaats van vaste functieprofielen. Dit maakt ons wendbaar, actiegericht en biedt veel ruimte voor autonomie en samenwerking.

Dit bieden wij

Een tactische rol waarin je impact hebt op de digitale ervaring van honderdduizenden consumenten.

Een frisse, open werkomgeving met flexplekken, op 5 minuten lopen van station Den Haag HS.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen zelforganiserende teams.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder 25 verlofdagen en een individueel keuzebudget van 17,85%.

Een contract voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract.

Mogelijkheid tot hybride werken, inclusief thuiswerkvergoeding.

Een salaris dat ligt tussen de €4.056 en €6.350 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur). Inschaling is afhankelijk van je werkervaring.

Heb je nog vragen?

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Kitty de Haan, telefoonnummer 06-52717090. Aan haar kun je ook je sollicitatiebrief richten. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij de cirkel Mens & Werk via 088-2082112.

Sollicitatieprocedure

Zolang de vacature op onze site staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. Twijfel je of je helemaal aan de functievereisten voldoet? Dan moedigen we je aan om toch te solliciteren.

Een assessment en drijfverenmeting kunnen deel uitmaken van deze sollicitatieprocedure.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP (Netwerk voor HR-professionals). We vinden het belangrijk dat iedereen die solliciteert bericht krijgt. Heb je 4 weken na je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan contact met ons op.

Reageren

Solliciteer nu

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.