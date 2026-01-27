Projectleider Collectieve Claims (32 uur)

Dit ga je doen

Bij de Consumentenbond zoeken we een Projectleider Collectieve Claims die massaclaims van A tot Z coördineert en zichtbare resultaten boekt. Je bent de spil in het proces: van het voorbereiden van de lancering van de claim samen met partners tot het betrekken van deelnemers en zorgen voor maximale zichtbaarheid in de media. Met jouw energie en organisatietalent geef je richting aan projecten die consumenten recht doen en die bijdragen aan de zichtbaarheid van de Consumentenbond. Je voelt je thuis in een dynamische omgeving. Je bent flexibel inzetbaar en wilt bijdragen aan de brede belangenbehartiging voor consumenten.

Je leidt collectieve claimprojecten van begin tot eind: van de voorbereiding van de lancering tot zichtbaar resultaat voor consumenten.

Je bewaakt voortgang, budget en planning en zorgt dat alles soepel loopt — ook als de druk hoog is.

Je zorgt dat consumenten betrokken worden en blijven, en dat onze successen goed zichtbaar zijn in de media en daarbuiten.

Je werkt intensief samen binnen onze joint venture Consumentenbond Claimservice en met externe stakeholders, van stichtingen en advocaten tot Europese organisaties zoals BEUC.

En natuurlijk: je draagt bij aan de verdere groei en professionalisering van het team Collectieve Claims.

Dit ben jij

Je bent een ervaren projectleider met daadkracht en doorzettingsvermogen: je houdt het overzicht, brengt structuur en weet mensen in beweging te krijgen.

Je combineert strategisch inzicht met realisatiekracht: je voelt aan wat nodig is en neemt doortastend besluiten.

Je krijgt energie van samenwerken en schakelt moeiteloos tussen stakeholders, belangen en disciplines. Je bent vaardig in het creëren van win-winsituaties in samenwerking met anderen.

Je communiceert helder en overtuigend. Je bent in staat om mensen te binden en te enthousiasmeren om gezamenlijk resultaten te bereiken. Je stelt je open op, waardoor mensen zich graag verbinden aan de afgesproken doelen.

Je bent resultaatgericht en hebt oog voor maatschappelijke impact: je wilt dat consumenten écht verschil merken.

Dit breng je mee

Minimaal hbo-werk- en denkniveau.

Aantoonbare ervaring met het leiden van (complexe) projecten, bij voorkeur in een juridische, beleidsmatige of maatschappelijke context.

Affiniteit met collectieve acties, juridische vraagstukken of belangenbehartiging.

Het vermogen om complexe materie snel te doorgronden en te vertalen naar een heldere aanpak.

Sterke organisatorische vaardigheden: je houdt overzicht, stelt prioriteiten en stuurt op voortgang.

Goed kunnen omgaan met verschillende meningen en belangen; je bent politiek sensitief.

Je werkt zelfstandig, neemt initiatief en durft beslissingen te nemen.

Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden in het Nederlands en het Engels.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst, al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.

De Consumentenbond zet collectieve claims (ook wel massaclaims genoemd) in om schade te verhalen op bedrijven of organisaties. En om bedrijven te laten stoppen met het benadelen van consumenten. In samenwerking met partners hebben we de afgelopen jaren een breed portfolio van massaclaims rond grote misstanden opgebouwd, met meer dan 1,5 miljoen claimaanmeldingen.

Zo werken wij

De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken sinds een paar jaar zelforganiserend, op basis van holacratische principes. Dit betekent dat we geen functieprofielen hebben, maar flexibele rollen. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kunt meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen.

Dit bieden wij

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt en de consument altijd op één zet.

De kans je vakmanschap in te zetten en hiermee honderdduizenden consumenten te helpen.

Een frisse, open werkomgeving met flexplekken, op 5 minuten lopen van station Den Haag HS.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen de zelforganiserende teams.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder 25 verlofdagen en een individueel keuzebudget van 17,85%.

Een contract voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract.

De mogelijkheid om hybride te werken. Voor de dagen waarop je thuis werkt, krijg je een thuiswerkvergoeding.

Een salaris van minimaal €4056 en maximaal €5792 per maand bij een fulltime dienstverband. Inschaling is mede afhankelijk van je werkervaring.

Heb je nog vragen?

Voor aanvullende informatie over deze rol kun je contact opnemen met Frouke Tamsma, Lead Collectieve claims, via e-mail ftamsma@consumentenbond.nl. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij onze collega’s van Mens & Werk, telefoonnummer 088 - 208 2 112.

Sollicitatieprocedure

Zolang de vacature op onze site staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Een drijfverentest tussen het 1e en 2e gesprek maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP (Netwerk voor HR-professionals). We vinden het belangrijk dat iedereen die solliciteert bericht krijgt. Heb je 4 weken na je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan contact met ons op.

Reageren

