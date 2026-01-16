Dit ga je doen bij de Consumentenbond

Je werkt mee aan verschillende projecten over uiteenlopende onderwerpen. Je helpt bij het aanvullen en up-to-date houden van online financiële en juridische informatie. Je helpt collega’s bij het uitvoeren van diverse onderzoeken en het publiceren daarover. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen en aanpassen van artikelen en op onze website en goed vindbaar maken voor consumenten. Of aan het up-to-date houden van onze online prijsvergelijkers, zoals bijvoorbeeld schadeverzekeringen. En aan het versturen van vragenlijsten naar aanbieders.

Met wie je gaat samenwerken?

Je werkt in de cirkel Content, in het team dat zich bezighoudt met financieel en juridisch advies. Dit is een gedreven team van collega’s met elk hun eigen specialiteit. Denk hierbij aan onderwerpen zoals hypotheken, sparen en belastingen. Of aan juridische voorbeeldbrieven voor consumenten. Die content publiceren we zowel op onze website als ook in onze app en gidsen.

Dit ben jij

Je bent enthousiast en leergierig en werkt graag samen met collega’s.

Je werkt praktisch en gestructureerd, houdt overzicht en stelt makkelijk prioriteiten.

Je bent kwaliteits-, klant- en servicegericht en vindt het belangrijk om afspraken goed na te komen.

Je communiceert duidelijk, luistert goed en stemt je werk soepel af met anderen.

Je voelt je prettig in een rol waarin je ondersteunt, organiseert en zorgt dat het werk goed en zorgvuldig wordt uitgevoerd.

Dit breng je mee

Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau.

Je hebt kennis van of affiniteit met financiële producten en het consumentenrecht.

Je bent in het bezit van het diploma Wft Basis of bent bereid dit te halen.

Je bent handig in Excel.

Het is een pré als je overweg kunt met ons CMS (Bloomreach) en ervaring hebt met Content square.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst, al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.

Dit bieden wij

Werken voor een mooie organisatie met échte impact.

De kans om met je werk honderdduizenden mensen in Nederland te helpen.

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 35 verlofdagen en een Individueel Keuzebudget van 13% (dit is inclusief vakantiegeld).

Een frisse open werkomgeving met flexplekken, op 5 minuten lopen van Den Haag HS.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen de zelforganiserende teams.

Een contract voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract.

Een salaris van minimaal €3.026 en maximaal €5.002 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur). De inschaling hangt af van je werkervaring.

Heb je nog vragen?

Voor aanvullende informatie over deze functie neem je contact op met Barbara van der Est, routebepaler contentcirkel Geldzaken & Recht, telefoonnummer (070) 445 43 15. Dit is ook de persoon aan wie je de sollicitatiebrief richt. Voor vragen over de procedure neem je contact op met de cirkel Mensenwerk, telefoonnummer (070) 445 44 81/45 39.

Sollicitatieprocedure

Zolang de vacature op onze site staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP. We vinden het belangrijk dat iedereen die solliciteert op een bericht krijgt. Heb jij 4 weken na het indienen van je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan even contact met ons op.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.