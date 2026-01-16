Je werkt mee aan verschillende projecten over uiteenlopende onderwerpen. Je helpt bij het aanvullen en up-to-date houden van online financiële en juridische informatie. Je helpt collega’s bij het uitvoeren van diverse onderzoeken en het publiceren daarover. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen en aanpassen van artikelen en op onze website en goed vindbaar maken voor consumenten. Of aan het up-to-date houden van onze online prijsvergelijkers, zoals bijvoorbeeld schadeverzekeringen. En aan het versturen van vragenlijsten naar aanbieders.
Je werkt in de cirkel Content, in het team dat zich bezighoudt met financieel en juridisch advies. Dit is een gedreven team van collega’s met elk hun eigen specialiteit. Denk hierbij aan onderwerpen zoals hypotheken, sparen en belastingen. Of aan juridische voorbeeldbrieven voor consumenten. Die content publiceren we zowel op onze website als ook in onze app en gidsen.
De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst, al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.
Voor aanvullende informatie over deze functie neem je contact op met Barbara van der Est, routebepaler contentcirkel Geldzaken & Recht, telefoonnummer (070) 445 43 15. Dit is ook de persoon aan wie je de sollicitatiebrief richt. Voor vragen over de procedure neem je contact op met de cirkel Mensenwerk, telefoonnummer (070) 445 44 81/45 39.
Zolang de vacature op onze site staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.
Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP. We vinden het belangrijk dat iedereen die solliciteert op een bericht krijgt. Heb jij 4 weken na het indienen van je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan even contact met ons op.
