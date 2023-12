Redacteur-onderzoeker (32 uur)

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst, al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.

Dit ga je doen bij de Consumentenbond

Je onderzoekt een breed scala productgroepen. De onderzoeksgebieden binnen ons team zijn breed: van koelkasten tot printers en van tandpasta tot dweilsystemen.

Je bent de (interne) projectleider van de test, maakt de planning, stemt af met collega’s met wie je samenwerkt bij de test en met de redactie van de Consumentengids en website. Je zorgt voor een goede administratie van het project en overziet het benodigde budget.

Je bepaalt welke aspecten onderzocht moeten worden en op welke manier. Je analyseert en evalueert de testdata. Als het om een onderzoek voor alleen de Consumentenbond gaat selecteer je het onderzoekslaboratorium dat de metingen gaat uitvoeren en stuur je het lab aan. Veel van onze onderzoeken voeren we uit in een internationaal samenwerkingsverband. Bij zo’n internationale test maak je deel uit van een team onderzoekers uit diverse landen.

Je schrijft op basis van je onderzoek artikelen voor de Consumentengids, maakt webdossiers en werkt mee aan scripts voor ons videoteam. Je adviseert consumenten over specifieke producten door productprofielen op te stellen en te zorgen voor overzichtelijke tabellen in de gids en in onze online productvergelijkers.

Met wie ga je samenwerken?

Je werkt vanuit het Gilde Content voor de Cirkel Productonderzoek, dit is je basisteam. Een gedreven team van meer dan 30 collega’s met elk een eigen specialisme. Zij zorgen samen voor alle informatie zodat consumenten een goede keuze kunnen maken.

Binnen productonderzoek werk je voor je productgroep samen met een projectmedewerker en een marktverkenner en wissel je ideeën uit met collega redacteur-onderzoekers. Je overlegt met de verschillende media over de beste manier om je resultaten te publiceren.

Je werkt ook samen met buitenlandse collega’s, het laboratorium en je correspondeert met fabrikanten over de testopzet en testuitslag.

Dit ben jij

Een zelfstarter. Het spreekt je aan om in een cultuur te werken waarbij zelfstandigheid en proactiviteit belangrijk zijn.



Het volgende breng je mee:

Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau in de richting van productontwerp, journalistiek, natuurwetenschappen of consumentenwetenschappen.

Je hebt ervaring met het opzetten en analyseren van onderzoeken, liefst kwantitatieve of productonderzoeken.

Je bent goed in het bedenken van nieuwe, originele invalshoeken. Je snapt snel hoe processen in elkaar zitten en kunt ingewikkelde materie voor een breed publiek toegankelijk maken.

Je bent een enthousiaste doorpakker en hebt oog voor hoofd- en bijzaken.

Je schrijft soepel voor online en print.

Je kunt heel goed uit de voeten met Excel.

Je werkt zelfstandig, kunt goed plannen en organiseren en je bent een teamspeler.

Je kunt overweg met een CMS, het liefst Hippo.

Zo werken wij

De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken zelforganiserend, met holacratische principes. Dit betekent dat we geen functieprofielen hebben, maar flexibele rollen die op dat moment nodig zijn. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kunt meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen.

De organisatiestructuur is opgebouwd uit zelforganiserende teams (cirkels) verdeeld in diverse vakgebieden (gildes). Vanuit je rol binnen jouw vakgebied lever je een bijdrage aan de organisatie, breed of specifiek aan een propositieteam. Zowel de gildes als de teams zijn zelforganiserend en kennen geen traditionele managementstructuur.

Dit bieden wij

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt en de consument altijd op één zet.

De kans je vakmanschap in te zetten en hiermee honderdduizenden mensen in Nederland te helpen.

Een frisse, open en duurzame werkomgeving met flexplekken, op 5 minuten lopen van Station Hollands Spoor Den Haag.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder 35 verlofdagen en een eindejaarsuitkering.

Aanstelling is voor de duur van een jaar. Na dat jaar zal worden bekeken of verlenging tot de mogelijkheden behoort.

De mogelijkheid om hybride te werken. Voor de dagen waarop je thuis werkt, krijg je een thuiswerkvergoeding.

Een salaris van minimaal €3.220 en maximaal €5.294 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur). Inschaling is mede afhankelijk van je werkervaring.

Contactpersoon

Voor aanvullende informatie over deze functie neem je contact op met Lauri ten Grotenhuis, routebepaler Cirkel Productonderzoek, telefoonnummer (070) 445 4364. Dit is ook de persoon aan wie je de sollicitatiebrief richt.

Voor vragen over de procedure neem je contact op met de cirkel Mensenwerk, telefoonnummer (070) 445 4539.

Sollicitatieprocedure

De reactietermijn op onze vacatures is 2 weken. Echter, zolang de vacature beschikbaar is op onze site, kun je reageren. Staat de vacature niet meer online dan is de selectie gestart. Bij een groot aantal reacties besluiten we mogelijk de reactietermijn te verkorten. We brengen je zo spoedig mogelijk op de hoogte of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.



Het uitwerken van een casus is onderdeel van de procedure.



Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP. De Consumentenbond hecht er waarde aan dat iedereen die solliciteert op een vacature een bericht krijgt. Heb je 4 weken na het indienen van je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan even contact met ons op.

