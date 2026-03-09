Senior Juridisch belangenbehartiger en claimadviseur (32 uur)

Als senior jurist ben jij de juridische alwetende binnen onze organisatie als het gaat om consumentenrechten en wetgevingsbeïnvloeding. Je speelt een actieve rol in het signaleren, analyseren en beïnvloeden van wetsvoorstellen, waarbij je telkens het belang van de consument vooropstelt. Met jouw juridische kennis help je mee om de wettelijke positie van de consument te verbeteren óf niet te laten verslechteren.
Als claimadviseur ben je op de hoogte van alle relevante wetgeving rondom massaclaims. Je adviseert over de te volgen strategie. Je voorziet de projectteams voor onze collectieve claims van advies over de te volgen juridische stappen en je kijkt en denkt kritisch mee met de externe stakeholders waarmee we samenwerken.
In deze rol combineer je het maken van juridische analyses met strategisch advies richting belangenbehartigers, projectleiders, directie en woordvoering. Je vertegenwoordigt onze juridische standpunten richting regering, ministeries en toezichthouders, schrijft heldere reacties op wetsconsultaties en zorgt ervoor dat wetswijzigingen en de gevolgen daarvan voor de consument intern goed worden opgevolgd.
Concreet houd je je bezig met:
Jij bent een scherpe, maatschappelijk betrokken jurist met ervaring in beleidsbepaling, wetgevingsprocessen en het begeleiden van massaclaims. Je weet hoe je juridische inhoud vertaalt naar strategisch advies en kunt overtuigend opereren richting externe partijen.
Je hebt een goed gevoel voor politieke en maatschappelijke verhoudingen. Door samen te werken met andere mensen, kun jij een gemeenschappelijk doel bereiken. Je bent daarbij diplomatiek en rationeel. Wanneer jij conclusies trekt, zullen ze nauwgezet en goed onderbouwd zijn. Je kunt goed analyseren en je concentreren op de hoofdzaken. En je bent zorgvuldig.
De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst, al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.
De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken sinds een paar jaar zelforganiserend, op basis van holacratische principes. Dit betekent dat we geen functieprofielen hebben, maar flexibele rollen. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kunt meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen.
