Senior Juridisch belangenbehartiger en claimadviseur (32 uur)

Dit ga je doen

Als senior jurist ben jij de juridische alwetende binnen onze organisatie als het gaat om consumentenrechten en wetgevingsbeïnvloeding. Je speelt een actieve rol in het signaleren, analyseren en beïnvloeden van wetsvoorstellen, waarbij je telkens het belang van de consument vooropstelt. Met jouw juridische kennis help je mee om de wettelijke positie van de consument te verbeteren óf niet te laten verslechteren.

Als claimadviseur ben je op de hoogte van alle relevante wetgeving rondom massaclaims. Je adviseert over de te volgen strategie. Je voorziet de projectteams voor onze collectieve claims van advies over de te volgen juridische stappen en je kijkt en denkt kritisch mee met de externe stakeholders waarmee we samenwerken.

In deze rol combineer je het maken van juridische analyses met strategisch advies richting belangenbehartigers, projectleiders, directie en woordvoering. Je vertegenwoordigt onze juridische standpunten richting regering, ministeries en toezichthouders, schrijft heldere reacties op wetsconsultaties en zorgt ervoor dat wetswijzigingen en de gevolgen daarvan voor de consument intern goed worden opgevolgd.

Concreet houd je je bezig met:

Adviseren over wetstrajecten die invloed hebben op de rechtspositie van consumenten.

Signaleren van wetsvoorstellen en wetswijzigingen en deze tijdig onder de aandacht brengen van interne stakeholders.

Opstellen en bewaken van de juridische standpunten van de Consumentenbond in wetgevingsconsultaties.

Afstemmen van de publicitaire strategie rondom wetsdossiers met woordvoerders en communicatie.

Juridisch begeleiden van collectieve acties of procedures, wanneer dit nodig is ter ondersteuning van onze belangenbehartigingsdoelen.

Dit ben jij

Jij bent een scherpe, maatschappelijk betrokken jurist met ervaring in beleidsbepaling, wetgevingsprocessen en het begeleiden van massaclaims. Je weet hoe je juridische inhoud vertaalt naar strategisch advies en kunt overtuigend opereren richting externe partijen.

Je hebt een goed gevoel voor politieke en maatschappelijke verhoudingen. Door samen te werken met andere mensen, kun jij een gemeenschappelijk doel bereiken. Je bent daarbij diplomatiek en rationeel. Wanneer jij conclusies trekt, zullen ze nauwgezet en goed onderbouwd zijn. Je kunt goed analyseren en je concentreren op de hoofdzaken. En je bent zorgvuldig.

Dit breng je mee:

Een afgeronde universitaire opleiding Nederlands Recht.

Minimaal 5 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur op het snijvlak van recht en beleid.

Grondige kennis van consumentenrecht en affiniteit met aanpalende rechtsgebieden (zoals AVG of Wft).

Aantoonbare ervaring met het analyseren van wetsvoorstellen en het beïnvloeden van wetgevingstrajecten.

Vaardigheid om juridische standpunten overtuigend te formuleren – mondeling en schriftelijk.

Kennis van of ervaring met collectieve procedures.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst, al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.

Zo werken wij

De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken sinds een paar jaar zelforganiserend, op basis van holacratische principes. Dit betekent dat we geen functieprofielen hebben, maar flexibele rollen. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kunt meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen.

Dit bieden wij

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt en de consument altijd op één zet.

De kans je vakmanschap in te zetten en hiermee honderdduizenden consumenten te helpen.

Een frisse, open werkomgeving met flexplekken, op 5 minuten lopen van station Den Haag HS.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen de zelforganiserende teams.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder een flexibel keuzebudget van 17,85% van het bruto salaris.

Een contract voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract.

De mogelijkheid om hybride te werken. Voor de dagen waarop je thuis werkt, krijg je een thuiswerkvergoeding.

Een salaris dat ligt tussen de €5.245,- en €8.742,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur). Inschaling is mede afhankelijk van je werkervaring.

Heb je nog vragen?

Voor aanvullende informatie over deze functie kun je contact opnemen met Mark Drabbe, telefoonnummer 06-24 21 13 61. Aan hem kun je ook je sollicitatiebrief richten. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij onze collega’s van Mens & Werk, telefoonnummer 088-208 21 12.

Sollicitatieprocedure

Zolang de vacature op onze site staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Een drijfverenmeting tussen het 1e en 2e gesprek maakt onderdeel uit van deze sollicitatieprocedure.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP (Netwerk voor HR-professionals). We vinden het belangrijk dat iedereen die solliciteert bericht krijgt. Heb je 4 weken na je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan contact met ons op.

