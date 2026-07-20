Je komt terecht in het team Marketing Customer Journey & Performance, verantwoordelijk voor het aantrekken van nieuwe leden en claimanten én voor de omzetgroei van onze dienstenvergelijkers en collectieven. Binnen het team werken marketeers nauw samen met specialisten op het gebied van Paid Media, SEO, CRO, UX en webredactie. Als Sr. Marketeer ben je binnen dit team de senior kracht: je stuurt op de prestaties van een eigen portfolio én trekt marketing- en organisatiebrede projecten.

Dit ga je doen

Je bent verantwoordelijk voor de groei en prestaties van een portfolio van proposities en diensten, en voor de verdere ontwikkeling van de organisatiebrede marketingaanpak. Conversie staat centraal: je opereert vanaf dag 1 zelfstandig, neemt eigenaarschap over je portfolio en wacht niet op instructies om koers te bepalen.

Je stuurt op KPI's zoals conversie, omzet, ledenwerving en bereik, en signaleert zelfstandig commerciële kansen.

Je ontwikkelt en realiseert marketingplannen en roadmaps voor jouw portfolio, en geeft richting aan klantreizen, campagnes en proposities.

Je coördineert de samenwerking tussen marketeers, productmanagers, contentspecialisten, SEO-specialisten en analisten, waarbij je zelf de regie houdt.

Je ontwikkelt en bewaakt de organisatiebrede marketingkalender en maakt integrale afwegingen in prioriteiten en capaciteit.

Je werkt samen met Merk & Communicatie en externe bureau's aan een marketingaanpak waarin merkstrategie, performance marketing en customer journey op elkaar aansluiten.

Je initieert en geeft regie aan organisatiebrede marketingvraagstukken en veranderinitiatieven.

Je ontwikkelt een visie op de toekomst van customer journey, performance marketing en proposities, en vertaalt deze naar concrete verbeterinitiatieven.

Dit ben jij

We zoeken een echte senior marketeer: iemand die niet begeleid hoeft te worden, vanaf dag 1 zelfstandig opereert en direct waarde toevoegt.

Je hebt minimaal 7 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur (mede) opgedaan bij commerciële partijen.

Je bent conceptueel en organisatiesensitief, en de drijvende kracht achter effectieve samenwerking.

Je hebt overtuigingskracht en sterke executiekracht: je signaleert problemen vroeg en zorgt dat resultaten daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Je bent resultaat- en datagedreven, met een 'first-time-right'-mentaliteit.

Je haalt zelfstandig inzichten uit bronnen zoals Adobe Analytics en bepaalt waar groei verbeterd kan worden.

Je bent proactief, ondernemend en besluitvaardig, en neemt verantwoordelijkheid zonder op instructies te wachten; gedrag en karakter wegen voor ons zwaarder dan het aantal jaren ervaring.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst, al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.

Dit bieden wij

Een rol met directe invloed op strategische projecten binnen de Consumentenbond.

Een frisse, open werkomgeving met flexplekken, 5 minuten lopen van station Den Haag HS.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen de zelforganiserende teams.

25 verlofdagen en een individueel keuzebudget van 17,85%.

Een contract voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract, en de mogelijkheid om hybride te werken met thuiswerkvergoeding.

Een salaris van minimaal € 4198 en € 6573 bruto per maand bij een fulltime dienstverband, afhankelijk van je werkervaring.

Pensioenregeling via het pensioenfonds van de Consumentenbond.

Heb je nog vragen?

Voor aanvullende informatie over deze functie kun je contact opnemen met Etienne Schoemaker, 06 - 53 37 77 34.

Voor vragen over de procedure kun je terecht bij onze collega's van Mens & Werk, telefoonnummer 088 - 208 21 12.

Sollicitatieprocedure

Zolang de vacature op onze site staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. Een assessment kan deel uitmaken van deze procedure.

Een drijfverentest tussen het 1e en 2e gesprek maakt onderdeel uit van deze sollicitatieprocedure.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP (Netwerk voor HR-professionals). Heb je 4 weken na je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan contact met ons op.

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Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.