Senior Productmanager Basislidmaatschap (36-40 uur)

Dit ga je doen

Als Productmanager Basislidmaatschap geef je richting aan de ontwikkeling van proposities die bepalend zijn voor de waarde van het Basislidmaatschap. Je kijkt daarbij niet alleen naar verbeteringen van bestaande producten en diensten, maar ook naar wat nodig is om het lidmaatschap toekomstbestendig te maken.

Je ontwikkelt nieuwe diensten van concept tot realisatie. Daarbij kijk je verder dan de bestaande producten, diensten en partnerships binnen het Basislidmaatschap. Je onderzoekt bijvoorbeeld hoe het portfolio verbreed kan worden en welke nieuwe samenwerkingen daarvoor nodig zijn.

Je verbindt data, marktontwikkelingen en strategische ambities om tot nieuwe proposities te komen. Daarbij neem je verantwoordelijkheid voor zowel het concept als de implementatie en zorg je voor draagvlak binnen de organisatie.

Naast het ontwikkelen van nieuwe diensten ben je verantwoordelijk voor het beheren en optimaliseren van een aantal bestaande producten en diensten, zoals onze vaste lasten vergelijkers en diensten rondom collectieve inkoop.

Met wie je gaat samenwerken

Je werkt intensief samen met collega’s uit verschillende domeinen en bent een stevige gesprekspartner voor interne en externe stakeholders. Je managet verwachtingen, creëert draagvlak en neemt besluiten die impact hebben op de organisatie.

Je werkt samen met strategische partners en vertegenwoordigt daarbij het belang van de Consumentenbond. Binnen de strategische doelstellingen van het Basislidmaatschap neem je eigenaarschap over complexe vraagstukken en realiseer je structurele verbeteringen.

Dit ben jij

Je bent een productmanager met visie en conceptueel vermogen. Je voelt je thuis in vraagstukken waarvoor nog geen pasklare oplossing bestaat en denkt vanuit het grotere geheel. Je begrijpt hoe marktontwikkelingen, strategie en ledenbehoeften met elkaar samenhangen.

Je weet anderen te overtuigen en draagvlak te creëren voor nieuwe producten en diensten. Je bent sterk in stakeholder- en projectmanagement: je stemt proactief af met de juiste collega’s, brengt verschillende belangen bij elkaar, houdt overzicht en zorgt dat besluitvorming en uitvoering voortgang houden.

Wanneer collega’s kritisch of terughoudend zijn, weet je hen te betrekken en te enthousiasmeren om samen stappen vooruit te zetten.

Je neemt eigenaarschap, beweegt je comfortabel in een omgeving met verschillende belangen en bent besluitvaardig. Je krijgt energie van het verkennen van nieuwe kansen met strategische partners en weet deze te vertalen naar concrete proposities binnen het Basislidmaatschap.

Daarnaast haal je energie uit het verbeteren en optimaliseren van bestaande diensten. Je schakelt daarbij moeiteloos tussen interne collega’s en externe partners en weet mensen effectief te laten samenwerken. Je werkt gestructureerd en analytisch.

Je hebt ervaring met het aansturen van een multidisciplinair team en neemt daarin de lead bij de implementatie van nieuwe concepten of de doorontwikkeling van bestaande diensten.

Je krijgt energie van

Het ontwerpen en realiseren van nieuwe proposities.

Het optimaliseren en beheren van bestaande producten en diensten.

Het realiseren van innovatie met impact.

Het verbinden van uiteenlopende stakeholders.

Het aansturen van een multidisciplinair team.

Het vertalen van visie naar concrete implementatie.

Verder breng je mee

HBO/WO werk- en denkniveau.

Meerdere jaren (+7) ervaring als productmanager, propositiemanager of vergelijkbaar.

Aantoonbare ervaring met het realiseren van producten of diensten in een complexe organisatie.

Ervaring in een zakelijke dienstverlenende omgeving.

Ervaring in het werkveld van energie of verzekeringen is een pré.

Ervaring met of bereidheid tot het behalen van een WFT-opleiding.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst, al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.

Zo werken wij

De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken sinds een paar jaar zelforganiserend, op basis van holacratische principes. Dit betekent dat we geen functieprofielen hebben, maar flexibele rollen. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kunt meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen.

Dit bieden wij

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt en de consument altijd op één zet.

De kans je vakmanschap in te zetten en hiermee honderdduizenden consumenten te helpen.

Een frisse, open werkomgeving met flexplekken, op 5 minuten lopen van station Den Haag HS.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen zelforganiserende teams.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder een flexibel keuzebudget van 17,85% van het brutosalaris.

Een contract voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract.

De mogelijkheid om hybride te werken. Voor de dagen waarop je thuis werkt, krijg je een thuiswerkvergoeding.

Een salaris dat ligt tussen de €5245 en €8742 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur). Inschaling is mede afhankelijk van je werkervaring.

Heb je nog vragen?

Voor aanvullende informatie over deze functie neem je contact op met Lidewij Middelweerd, telefoonnummer 06-83 60 61 71. Aan haar kun je ook je sollicitatiebrief richten. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij onze collega’s van Mens & Werk, telefoonnummer 088-208 21 12.

Sollicitatieprocedure

Zolang de vacature op onze site staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Een drijfverenmeting tussen het 1e en 2e gesprek maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP (Netwerk voor HR-professionals). We vinden het belangrijk dat iedereen die solliciteert bericht krijgt. Heb je 4 weken na je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan contact met ons op.

