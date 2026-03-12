Senior Productmanager Basislidmaatschap (36-40 uur)

Als Productmanager Basislidmaatschap geef je richting aan de ontwikkeling van proposities die bepalend zijn voor de waarde van het Basislidmaatschap. Je kijkt daarbij niet alleen naar verbeteringen van bestaande producten en diensten, maar ook naar wat nodig is om het lidmaatschap toekomstbestendig te maken.
Je ontwikkelt nieuwe diensten van concept tot realisatie. Daarbij kijk je verder dan de bestaande producten, diensten en partnerships binnen het Basislidmaatschap. Je onderzoekt bijvoorbeeld hoe het portfolio verbreed kan worden en welke nieuwe samenwerkingen daarvoor nodig zijn.
Je verbindt data, marktontwikkelingen en strategische ambities om tot nieuwe proposities te komen. Daarbij neem je verantwoordelijkheid voor zowel het concept als de implementatie en zorg je voor draagvlak binnen de organisatie.
Naast het ontwikkelen van nieuwe diensten ben je verantwoordelijk voor het beheren en optimaliseren van een aantal bestaande producten en diensten, zoals onze vaste lasten vergelijkers en diensten rondom collectieve inkoop.
Je werkt intensief samen met collega’s uit verschillende domeinen en bent een stevige gesprekspartner voor interne en externe stakeholders. Je managet verwachtingen, creëert draagvlak en neemt besluiten die impact hebben op de organisatie.
Je werkt samen met strategische partners en vertegenwoordigt daarbij het belang van de Consumentenbond. Binnen de strategische doelstellingen van het Basislidmaatschap neem je eigenaarschap over complexe vraagstukken en realiseer je structurele verbeteringen.
De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst, al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.
De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken sinds een paar jaar zelforganiserend, op basis van holacratische principes. Dit betekent dat we geen functieprofielen hebben, maar flexibele rollen. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kunt meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen.
Voor aanvullende informatie over deze functie neem je contact op met Lidewij Middelweerd, telefoonnummer 06-83 60 61 71. Aan haar kun je ook je sollicitatiebrief richten. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij onze collega’s van Mens & Werk, telefoonnummer 088-208 21 12.
Zolang de vacature op onze site staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.
Een drijfverenmeting tussen het 1e en 2e gesprek maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP (Netwerk voor HR-professionals). We vinden het belangrijk dat iedereen die solliciteert bericht krijgt. Heb je 4 weken na je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan contact met ons op.
