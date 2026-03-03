Senior Werkplekbeheerder (32 – 40 uur)

Dit ga je doen

Vanuit jouw rol als Werkplekbeheerder ben je verantwoordelijk voor het goed functioneren van de digitale werkplekken bij de Consumentenbond. Je vervult jouw rol als Werkplekbeheerder in het team Digital & Application Services, onderdeel van Technology & Data Services. Digital & Application Services verzorgt een moderne digitale werkplek waarbij innovatie belangrijk is. Deze werkplek past bij het zelf-organiserend werken (volgens de principes van Holacratie) van de Consumentenbond. Je gaat aan de slag met:

Bemensen en beheren van de Servicedesk (5×8) en klaarstaan voor onze gebruikers.

Stellen van een eerste diagnose en incidenten direct oplossen waar mogelijk.

Regisseren en behandelen van serviceverzoeken en incidentmeldingen.

Bewaken van de voortgang en kwaliteit van meldingen.

Beheren van alle hardware van A tot Z (uitgifte, inname, installatie en ondersteuning) via Topdesk en Microsoft Intune.

Installeren, beheren en verwijderen van software en licenties op laptops en mobiele devices.

Beheren van gebruikersaccounts en groepslidmaatschappen.

Ondersteunen bij (her)inrichting en aanpassingen van werkplekken en vergaderruimtes.

Documenteren van oplossingen en die vertalen naar duidelijke werkinstructies.

Communiceren van updates en relevante informatie via Topdesk en intranet.

Actief bijdragen aan verbetering van onze dienstverlening.

Dit ben jij

Je werkt graag zelfstandig en neemt vanzelf verantwoordelijkheid voor je werk. In een zelforganiserende omgeving voel jij je thuis: je ziet wat er nodig is, vormt je eigen oordeel en handelt daarnaar, met oog voor de situatie en de mensen om je heen.

Je bent servicegericht en benaderbaar. Collega’s weten je te vinden omdat je goed luistert, zonder oordeel, en écht probeert te begrijpen wat iemand nodig heeft. Je kunt techniek helder uitleggen aan niet-technische collega’s en schakelt moeiteloos tussen gebruikers en ICT.

Tegelijk ben je doelgericht en praktisch. Je houdt overzicht, komt afspraken na en zorgt dat meldingen netjes worden afgehandeld. Ook bij verstoringen of calamiteiten blijf je rustig, denk je logisch na en werk je stap voor stap naar een oplossing. Wat je oppakt, maak je af.

Je denkt mee over hoe het beter kan en draagt bij aan het ontwikkelen en verbeteren van standaardoplossingen. Daarbij werk je prettig samen met je collega-werkplekbeheerder en andere teams, altijd met het gezamenlijke doel voor ogen: een goed functionerende digitale werkplek en een optimale gebruikerservaring.

Dit breng je mee:

Minimaal MBO werk- en denkniveau.

Minimaal 3 jaar relevante werkervaring als medior systeembeheerder of werkplekbeheerder.

Kennis en ervaring met ITIL4.

Kennis van Topdesk, Microsoft 365, Intune en Autopilot.

Leergierigheid.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst, al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.

Zo werken wij

De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken sinds een paar jaar zelforganiserend, op basis van holacratische principes. Dit betekent dat we geen functieprofielen hebben, maar flexibele rollen. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kunt meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen.

Dit bieden wij

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt en de consument altijd op één zet.

De kans je vakmanschap in te zetten en hiermee honderdduizenden consumenten te helpen.

Een frisse, open werkomgeving met flexplekken, op 5 minuten lopen van station Den Haag HS.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen de zelforganiserende teams.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder een flexibel keuzebudget van 17,85% van het bruto salaris.

Een contract voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract.

De mogelijkheid om hybride te werken. Voor de dagen waarop je thuis werkt, krijg je een thuiswerkvergoeding.

Een salaris dat ligt tussen de €3.026,- en €5.002,- bruto maand bij een fulltime dienstverband. Inschaling is mede afhankelijk van je werkervaring.

Heb je nog vragen?

Voor aanvullende informatie over deze functie kun je contact opnemen met Rob Meere via 06-50 09 48 65 of via rmeere@consumentenbond.nl. Aan hem kun je ook je sollicitatiebrief richten. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij onze collega's van Mens & Werk, telefoonnummer 088-208 21 12.

Sollicitatieprocedure

Zolang de vacature op onze site staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Een drijfverenmeting tussen het 1e en 2e gesprek maakt onderdeel uit van deze sollicitatieprocedure.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP (Netwerk voor HR-professionals). We vinden het belangrijk dat iedereen die solliciteert bericht krijgt. Heb je 4 weken na je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan contact met ons op.

