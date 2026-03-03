Senior Werkplekbeheerder (32 – 40 uur)

Vanuit jouw rol als Werkplekbeheerder ben je verantwoordelijk voor het goed functioneren van de digitale werkplekken bij de Consumentenbond. Je vervult jouw rol als Werkplekbeheerder in het team Digital & Application Services, onderdeel van Technology & Data Services. Digital & Application Services verzorgt een moderne digitale werkplek waarbij innovatie belangrijk is. Deze werkplek past bij het zelf-organiserend werken (volgens de principes van Holacratie) van de Consumentenbond. Je gaat aan de slag met:
Je werkt graag zelfstandig en neemt vanzelf verantwoordelijkheid voor je werk. In een zelforganiserende omgeving voel jij je thuis: je ziet wat er nodig is, vormt je eigen oordeel en handelt daarnaar, met oog voor de situatie en de mensen om je heen.
Je bent servicegericht en benaderbaar. Collega’s weten je te vinden omdat je goed luistert, zonder oordeel, en écht probeert te begrijpen wat iemand nodig heeft. Je kunt techniek helder uitleggen aan niet-technische collega’s en schakelt moeiteloos tussen gebruikers en ICT.
Tegelijk ben je doelgericht en praktisch. Je houdt overzicht, komt afspraken na en zorgt dat meldingen netjes worden afgehandeld. Ook bij verstoringen of calamiteiten blijf je rustig, denk je logisch na en werk je stap voor stap naar een oplossing. Wat je oppakt, maak je af.
Je denkt mee over hoe het beter kan en draagt bij aan het ontwikkelen en verbeteren van standaardoplossingen. Daarbij werk je prettig samen met je collega-werkplekbeheerder en andere teams, altijd met het gezamenlijke doel voor ogen: een goed functionerende digitale werkplek en een optimale gebruikerservaring.
De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst, al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.
De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken sinds een paar jaar zelforganiserend, op basis van holacratische principes. Dit betekent dat we geen functieprofielen hebben, maar flexibele rollen. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kunt meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen.
Voor aanvullende informatie over deze functie kun je contact opnemen met Rob Meere via 06-50 09 48 65 of via rmeere@consumentenbond.nl. Aan hem kun je ook je sollicitatiebrief richten. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij onze collega's van Mens & Werk, telefoonnummer 088-208 21 12.
Zolang de vacature op onze site staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.
Een drijfverenmeting tussen het 1e en 2e gesprek maakt onderdeel uit van deze sollicitatieprocedure.
Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP (Netwerk voor HR-professionals). We vinden het belangrijk dat iedereen die solliciteert bericht krijgt. Heb je 4 weken na je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan contact met ons op.
