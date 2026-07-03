Startdatum in overleg vanaf september 2026 voor een periode van 5-6 maanden

Wil jij ervaring opdoen binnen een organisatie met maatschappelijke impact? Ben je nauwkeurig, georganiseerd en vind je het leuk om anderen te ondersteunen? Bij de Consumentenbond krijg je de kans om mee te draaien binnen de cirkel Claims & Belangenbehartiging. Je ondersteunt bij administratieve en organisatorische werkzaamheden. Je krijgt ook een kijkje achter de schermen bij de behandeling van consumentenzaken en juridische vraagstukken.

Je krijgt verantwoordelijkheid, ruimte om jezelf te ontwikkelen. Ook draag je bij aan een organisatie die opkomt voor consumenten.

Dit ga je doen

Als stagiair administratieve en juridische ondersteuning ondersteun je de cirkel Claims & Belangenbehartiging bij verschillende werkzaamheden. Je zorgt ervoor dat processen soepel verlopen en collega's goed worden ondersteund.

Je houdt je onder andere bezig met:

Het archiveren en beheren van contracten en juridische documenten.

Het plannen en organiseren van afspraken en overleggen.

Het ondersteunen bij administratieve werkzaamheden.

Het opstellen en verwerken van notulen.

Het bewaken van acties en afspraken.

Het ondersteunen bij dossierbeheer.

Het onderhouden van contact met interne en externe betrokkenen.

Daarnaast krijg je de ruimte om te werken aan jouw stageopdracht, passend bij jouw opleiding en leerdoelen.

Dit ben jij

Je bent servicegericht en ondersteunt graag collega's bij uiteenlopende werkzaamheden. Je houdt overzicht, werkt gestructureerd en bent niet bang om vragen te stellen.

Verder herken je jezelf hierin:

Je volgt een mbo-4- of hbo-opleiding, bijvoorbeeld Managementassistent, Office Management, Juridisch Administratief Dienstverlener of een vergelijkbare richting.

Je zoekt een stage voor minimaal 5 maanden.

Je werkt zorgvuldig en hebt oog voor detail.

Je kunt goed plannen en organiseren.

Je communiceert helder, zowel mondeling als schriftelijk.

Je bent proactief en neemt initiatief.

Je vindt het leuk om collega's te ondersteunen.

Je hebt affiniteit met of kennis van juridische zaken is een pré.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst. Al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.

Zo werken wij

De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken met veel eigen verantwoordelijkheid en korte lijnen. Je krijgt ruimte om initiatief te nemen, ideeën in te brengen en mee te denken over verbeteringen.

Dit bieden wij

Een leerzame stage binnen een organisatie met maatschappelijke impact.

Goede begeleiding tijdens je stage.

Ruimte om jezelf te ontwikkelen.

Afwisselende werkzaamheden waarbij je echt meedraait in het team.

Hybride werken, deels thuis en deels op kantoor in Den Haag.

Een werkplek op 5 minuten loopafstand van Den Haag HS.

Een stagevergoeding van €450 bruto per maand op basis van een fulltime stage.

Enthousiast geworden?

Solliciteer dan via onze website en vertel ons waarom deze stage bij jou past en wat je graag wilt leren.

Heb je vragen over de stage? Neem dan contact op met Mark Drabbe, Routebepaler Consumentenbelang, via 06-24 21 13 61.

Sollicitatieprocedure

Zolang de vacature op onze website staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP (Netwerk voor HR-professionals). We vinden het belangrijk dat iedereen die solliciteert bericht krijgt.

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