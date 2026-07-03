Startdatum in overleg vanaf september 2026 voor een periode van 5-6 maanden
Wil jij ervaring opdoen binnen een organisatie met maatschappelijke impact? Ben je nauwkeurig, georganiseerd en vind je het leuk om anderen te ondersteunen? Bij de Consumentenbond krijg je de kans om mee te draaien binnen de cirkel Claims & Belangenbehartiging. Je ondersteunt bij administratieve en organisatorische werkzaamheden. Je krijgt ook een kijkje achter de schermen bij de behandeling van consumentenzaken en juridische vraagstukken.
Je krijgt verantwoordelijkheid, ruimte om jezelf te ontwikkelen. Ook draag je bij aan een organisatie die opkomt voor consumenten.
Als stagiair administratieve en juridische ondersteuning ondersteun je de cirkel Claims & Belangenbehartiging bij verschillende werkzaamheden. Je zorgt ervoor dat processen soepel verlopen en collega's goed worden ondersteund.
Je houdt je onder andere bezig met:
Daarnaast krijg je de ruimte om te werken aan jouw stageopdracht, passend bij jouw opleiding en leerdoelen.
Je bent servicegericht en ondersteunt graag collega's bij uiteenlopende werkzaamheden. Je houdt overzicht, werkt gestructureerd en bent niet bang om vragen te stellen.
Verder herken je jezelf hierin:
De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst. Al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.
De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken met veel eigen verantwoordelijkheid en korte lijnen. Je krijgt ruimte om initiatief te nemen, ideeën in te brengen en mee te denken over verbeteringen.
Solliciteer dan via onze website en vertel ons waarom deze stage bij jou past en wat je graag wilt leren.
Heb je vragen over de stage? Neem dan contact op met Mark Drabbe, Routebepaler Consumentenbelang, via 06-24 21 13 61.
Zolang de vacature op onze website staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.
Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP (Netwerk voor HR-professionals). We vinden het belangrijk dat iedereen die solliciteert bericht krijgt.
Vul dit formulier in en upload je brief en cv.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.