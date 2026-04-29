Stagiair E-mailmarketing & Push (32-40 uur per week)

Startdatum in overleg vanaf september 2026 voor een periode van 5 - 6 maanden.
Als stagiair E-mailmarketing & Push werk je mee aan nieuwsbrieven, servicemails, e-mailflows en pushcampagnes. Je leert campagnes opzetten, testen, versturen en optimaliseren. Je bent onderdeel van de Nieuwsbrief Redactie en tijdens je stage werk je samen met marketeers, communicatiespecialisten en redacteuren.
Je houdt je onder ander bezig met:
Daarnaast krijg je de ruimte om te werken aan jouw stageopdracht, die aansluit bij jouw opleiding en leerdoelen.
Je bent nieuwsgierig, nauwkeurig en vindt het leuk om met tekst, data en consumentengedrag bezig te zijn. Je wilt leren hoe je communicatie persoonlijker en relevanter maakt, zonder het belang van de consument uit het oog te verliezen.
Verder herken je jezelf hierin:
De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst, al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.
Je kunt rekenen op:
Solliciteer dan nu via onze website en vertel ons waarom deze stage bij jou past en wat je graag wilt leren!
Heb je vragen over de stage? Neem dan contact op met Fredi Honnef via fhonnef@consumentenbond.nl
Na ontvangst van je sollicitatie nemen we contact met je op. Zien we een mogelijke match? Dan nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek.
Zolang de vacature op onze website staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.
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