Stagiair E-mailmarketing & Push (32-40 uur per week)

Dit ga je doen bij de Consumentenbond

Startdatum in overleg vanaf september 2026 voor een periode van 5 - 6 maanden.

Als stagiair E-mailmarketing & Push werk je mee aan nieuwsbrieven, servicemails, e-mailflows en pushcampagnes. Je leert campagnes opzetten, testen, versturen en optimaliseren. Je bent onderdeel van de Nieuwsbrief Redactie en tijdens je stage werk je samen met marketeers, communicatiespecialisten en redacteuren.

Je houdt je onder ander bezig met:

opmaken van pushberichten, e-mails en nieuwsbrieven in Salesforce Marketing Cloud

schrijven of redigeren van korte, duidelijke teksten voor e-mail en push

meedenken over content, beeldkeuze, onderwerpregels en call-to-actions

segmenteren van doelgroepen

bedenken en uitvoeren van A/B-tests

analyseren van campagneresultaten zoals open rates, click rates en conversies en het vertalen van inzichten naar concrete verbeteringen

verbeteren van bestaande e-mailflows en meedenken over nieuwe campagnes

Daarnaast krijg je de ruimte om te werken aan jouw stageopdracht, die aansluit bij jouw opleiding en leerdoelen.

Dit ben jij

Je bent nieuwsgierig, nauwkeurig en vindt het leuk om met tekst, data en consumentengedrag bezig te zijn. Je wilt leren hoe je communicatie persoonlijker en relevanter maakt, zonder het belang van de consument uit het oog te verliezen.

Verder herken je jezelf hierin:

je volgt een hbo-opleiding, bijvoorbeeld Communicatie, Marketing, Commerciële Economie, Creative Business of een vergelijkbare richting

je zoekt een meewerkstage of een afstudeerstage met ruimte om mee te werken (32-40 uur per week)

je vindt het leuk om teksten te schrijven en hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal

je werkt gestructureerd en hebt oog voor detail

je hebt interesse in online marketing, CRM, e-mailmarketing, marketing automation

je bent proactief en durft vragen te stellen

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst, al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.

Dit bieden wij

Je kunt rekenen op:

goede begeleiding door ervaren e-mailmarketeers

praktijkervaring met campagnes en nieuwsbrieven die veel consumenten bereiken

ruimte om mee te denken over verbetering van e-mails en klantreizen

ervaring binnen een maatschappelijke organisatie

hybride werken, deels thuis en deels op kantoor in Den Haag

een werkplek op 5 minuten loopafstand van Den Haag HS

een stagevergoeding van €450 bruto per maand op basis van een fulltime stage

Enthousiast geworden?

Solliciteer dan nu via onze website en vertel ons waarom deze stage bij jou past en wat je graag wilt leren!

Heb je vragen over de stage? Neem dan contact op met Fredi Honnef via fhonnef@consumentenbond.nl

Sollicitatieprocedure

Na ontvangst van je sollicitatie nemen we contact met je op. Zien we een mogelijke match? Dan nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek.

Zolang de vacature op onze website staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

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