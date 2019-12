Epson-printer XP255 en XP257: stel wachtwoord in

Nieuws|Heb jij de populaire Epson Expression Home XP-255-printer in huis? Of broertje XP-257? Tijd om er een wachtwoord op te zetten. We ontdekten kwetsbaarheden die misbruikt kunnen worden door een hacker. Epson komt nog niet met een update.

Wij lieten een ethische-hacker-in-opleiding van het bedrijf Qbit los op een aantal printers. Een ervan is de zeer populaire, spotgoedkope Epson Expression Home XP-255. De kwetsbaarheden die de hacker vindt, deelden we begin juli met Epson.

Inmiddels is het september en meldt Epson nog steeds niets concreets over een firmware-update. Daarom adviseren we om een goed wachtwoord in te stellen voor de XP-255 en de XP-257. Dat adviseert Epson zelf ook, maar wij vrezen dat weinig gebruikers dat doen, omdat het toch weer een paar extra stappen zijn die makkelijk overgeslagen worden.

Wachtwoord instellen op XP-255 en XP-257: stappenplan

1. Print de instellingenpagina van de printer: houd de i-knop 10 seconden ingedrukt. Achter IP Address zie je een reeks getallen, bijvoorbeeld 192.168.0.100.

2. Typ dit IP-adres in de adresbalk van een webbrowser. Het apparaat waarop je dat doet moet verbonden zijn met hetzelfde wifinetwerk als je printer. Nadat je op Enter hebt gedrukt, kom je in de beheeromgeving van de printer.

3. Ga in de beheeromgeving naar Advanced Settings.



Klik op de afbeelding voor een vergroting

4. Ga dan naar Change Administrator Password onder Administrator Settings. Vul bij New Password en Confirm New Password een sterk wachtwoord in. Klik op OK om de actie te voltooien.



Klik op de afbeelding voor een vergroting

