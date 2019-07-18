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Beste Koop Brother-printer: installeer de update

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Heb je het afgelopen jaar onze Beste Koop alles-in-1-kleurenprinter van het merk Brother gekocht? Tijd om een update te installeren. We ontdekten dat het wachtwoord van de bijbehorende gebruikersomgeving onderschept kan worden. Ook andere Brother-printers krijgen een update.
Karen Reijneveld_S

Karen Reijneveld   Expert ElektronicaGepubliceerd op:18 juli 2019

Brother MFC-497DW

Wachtwoord onderschept

Wij lieten een ethisch hacker van het bedrijf Qbit los op onze Beste Koop, de Brother MFC-J491DW (zwart) en MFC-J497DW (wit). Zo ontdekten we dat het wachtwoord van de bijbehorende gebruikersomgeving (webinterface) onderschept kan worden vanaf jouw thuisnetwerk.

We hebben Brother op de hoogte gebracht. Ze hebben het probleem erkend en naar eigen zeggen opgelost. Vandaag publiceren ze een update met die oplossing. Gebruikers krijgen een melding op hun printer of computer dat er nieuwe firmware gedownload kan worden (tenzij meldingen zijn uitgeschakeld). Klik deze melding niet weg!

Updaten gaat niet vanzelf

Let op: updaten gaat niet vanzelf. Je moet zelf met behulp van de Brother Firmware Update Tool de nieuwe firmware installeren. Die vind je in het Brother Solutions Center. Je ziet daar ook dat er het afgelopen jaar al meerdere updates zijn geweest.

Brother noemt deze zesde update 'G: Prestatieverbetering apparaat', maar het gaat dus ook om veiligheid. Gebruik je voor de webinterface van de printer een wachtwoord dat je ook bij andere apparaten of websites gebruikt, dan raden we je aan om die wachtwoorden aan te passen.

Andere printers

Brother wil ons geen lijst geven met printers die deze update nodig hebben, maar waarschijnlijk geldt hij in ieder geval voor de DCP‑J572DW, DCP‑J772DW, DCP‑J774DW, MFC‑J890DW en MFC‑J895DW. Deze printers hebben allemaal dezelfde gebruikershandleiding.

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