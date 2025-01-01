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BrotherMFC-J497DW

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Alles-in-1 - kleur
  • Printtechnologie:  Inkjet
  • Wifi:  Ja

Testresultaat

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Testoordeel
Printen
Gebruiksgemak
Inkt- of tonerkosten
Mogelijkheden
Scannen
Kopiëren
Geluid
Materiaalgebruik
Degelijkheid
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Pluspunten

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Minpunten

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Brother MFC-J497DW kan automatisch dubbelzijdig printen tot A4-formaat. In de papierlade past 100 vel. Het is een kleine kleureninkjetprinter, die ook kan scannen en kopieren. De kleuren zitten in losse cartridges: de gewone heten LC3211 (3ml), die met 'hoge capaciteit' heten LC3213 (4,7 ml). Draadloos verbinden kan op verschillende manieren: Wi-Fi Direct, AirPrint, iPrint&Scan, Mopria™ Print Service, Android Print Service Plugin. Deze printer is er ook in het zwart: de MFC-J491DW. Installeer wel de laatste update, die o.a. een door ons gevonden kwetsbaarheid verhelpt. In 2024 hebben we de test vernieuwd. Deze printer is eerder getest en daarom niet op alle onderdelen getest.

Samenvatting

Soort
Alles-in-1 - kleur
Printtechnologie
Inkjet
Wifi
Automatisch dubbelzijdig afdrukken
Navullingen
Inktcartridge(s)
Aantal navullingen
4
Geschikt voor abonnement
N.v.t.
Apple AirPrint
Maximum printresolutie
-