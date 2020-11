Gratis HP Instant Ink-abonnement stopt

Nieuws|HP stopt per 3 november met de gratis versie van het Instant Ink abonnement. Vanaf nu betalen abonnees daar €0,99 per maand voor. Instant Ink is een abonnementsmodel zoals we dat van telefoons kennen. Niet met belminuten, maar met een bepaald aantal afdrukken per maand.

Sinds een paar jaar biedt HP in Nederland Instant Ink aan. Je kiest een abonnement dat past bij je printgedrag: van 15 tot 1500 printjes per maand. HP stuurt nieuwe cartridges zodra je cartridge bijna op is en recyclet de oude.

Tot deze maand was er een gratis versie voor 15 printjes per maand. Vanaf nu betalen abonnees daar €0,99 per maand voor. HP Instant Ink blijft aantrekkelijk voor wie graag met originele cartridges print. Wel moet je je comfortabel voelen bij alle informatie die je deelt met HP en de voorwaarden die bij een abonnement horen.

Wat is een Instant Ink-abonnement?

HP Instant Ink is een scherp geprijsd abonnement waarbij je betaalt voor het aantal pagina's dat je print. Er zijn verschillende abonnementen: van 15 tot 1500 pagina’s per maand. HP heeft besloten om de gratis variant te schrappen. Ook zijn er twee nieuwe varianten toegevoegd voor veelprinters: 500 en 1500 pagina’s.

Aangepaste voorwaarden

De voorwaarden zijn aangepast: je kunt de pagina’s die je niet gebruikt langer behouden. Je kunt ze nu niet 2 maar 3 maanden meenemen.

De meerprijs voor het printen buiten je abonnement is bij een aantal varianten gewijzigd. Zo betaal je bij het Weinig-abonnement van 15 pagina’s per maand €0,99 voor elke 10 extra printjes.

Lees meer over de voorwaarden en de verschillende HP Instant Ink-abonnementen.

