Gratis inkt in ruil voor reclame

Update 20 mei 2019

Al enige tijd geleden heeft HP deze advertenties uit de servicevoorwaarden gehaald, naar aanleiding van onze berichtgeving.

Vast aantal afdrukken per maand

HP Instant Ink is een abonnementsdienst voor een vast aantal afdrukken per maand. Als de cartridges leeg dreigen te raken, stuurt HP nieuwe op. Het goedkoopste abonnement is gratis en daarmee mag je 15 pagina’s per maand printen.

Advertentie uit de printer

Niets betalen voor de normaal gesproken prijzige inkt; dat vonden we verdacht. Na de servicevoorwaarden te hebben doorgespit vonden we wat addertjes onder het gras. De meeste opvallende is toch wel dat er na elke 5 printjes een advertentie uit de printer komt rollen. Creatieve manier van HP om reclame bij je in huis te krijgen! Kost je ook wat papier, goed uitkijken dat je er geen duur fotopapier in laat liggen dus.

We namen de proef op de som en kochten één van de HP printers waarbij Instant ink mogelijk is, maar de verwachte reclame bleef uit. Misschien is HP nog op zoek naar adverteerders?

Daarnaast mag je e-mailadres gebruikt worden voor reclame, dat wil zeggen dat HP, haar partners en derden – zo’n beetje elk bedrijf dus – je e-mails kunnen sturen.

