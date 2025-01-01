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BrotherHL-L2300D

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Zwart
  • Printtechnologie:  Laser
  • Wifi:  Nee

Testresultaat

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Testoordeel
Printen
Gebruiksgemak
Inkt- of tonerkosten
Mogelijkheden
Scannen
Kopiëren
Geluid
Materiaalgebruik
Degelijkheid
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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Brother HL-L2300D is een heel eenvoudige printer geschikt voor wie zwartwitbrieven afdrukt, al dan niet dubbelzijdig. Voor andere type afdrukken krijgt hij een onvoldoende. In kleur afdrukken is niet mogelijk en het apparaat kan ook niet scannen of kopiëren. Ook zijn er geen netwerkaansluitingen, dus de printer moet rechtstreeks op de computer worden aangesloten en kan niet via Wi-Fi noch ethernetkabel worden aangesloten op het thuisnetwerk. Voor deze laserprinter is een tonercartridge met zwarte inkt nodig en een drum, die na zo’n twaalfduizend afdrukken vervangen moet worden. In 2024 hebben we de test vernieuwd. Deze printer is eerder getest en daarom niet op alle onderdelen getest.

Samenvatting

Soort
Zwart
Printtechnologie
Laser
Wifi
Automatisch dubbelzijdig afdrukken
Navullingen
Tonercartridge(s)
Aantal navullingen
1
Geschikt voor abonnement
N.v.t.
Apple AirPrint
Maximum printresolutie
-