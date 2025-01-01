Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze kleurenprinter kan printen, scannen en kopieren. Het is mogelijk automatisch dubbelzijdig af te drukken. De maximale papiergrootte is A3. Er is automatische dubbelzijdige papierdoorvoer voor het scannen en kopieren. Verbinding maken met WiFi is mogelijk. In 2024 hebben we de test vernieuwd. Deze printer is eerder getest en daarom niet op alle onderdelen getest.