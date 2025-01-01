BrotherMFC-J5730DW
Prijs niet beschikbaar
In de uitvoering
- Soort: Alles-in-1 - kleur
- Printtechnologie: Inkjet
- Wifi: Ja
Testresultaat
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Testoordeel
Printen
Gebruiksgemak
Inkt- of tonerkosten
Mogelijkheden
Scannen
Kopiëren
Geluid
Materiaalgebruik
Degelijkheid
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Pluspunten
Minpunten
Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
Deze kleurenprinter kan printen, scannen en kopieren. Het is mogelijk automatisch dubbelzijdig af te drukken. De maximale papiergrootte is A3. Er is automatische dubbelzijdige papierdoorvoer voor het scannen en kopieren. Verbinding maken met WiFi is mogelijk. In 2024 hebben we de test vernieuwd. Deze printer is eerder getest en daarom niet op alle onderdelen getest.
Samenvatting
- Soort
- Alles-in-1 - kleur
- Printtechnologie
- Inkjet
- Wifi
- Automatisch dubbelzijdig afdrukken
- Navullingen
- Inktcartridge(s)
- Aantal navullingen
- 4
- Geschikt voor abonnement
- N.v.t.
- Apple AirPrint
- Maximum printresolutie
- -