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EpsonWorkForce Pro WF-4730DTWF

In de uitvoering
  • Soort:  Alles-in-1 - kleur
  • Printtechnologie:  Inkjet
  • Wifi:  Ja

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Wie een serieuze printer in huis wil, kan kijken naar de snelle Epson Workforce Pro WF-4730DTWF, met 2 papierlades voor totaal 500 vel. Op gewoon papier zijn teksten scherp. Kleurenprintjes zijn op gewoon papier wat korrelig. Op mat inkjetpapier zijn de kleuren iets scherper. Op glanzend papier worden foto's een beetje licht en korrelig. De 3 losse kleurencartridges zijn er in een gewone (9 ml) en een XL-variant (20 ml). Dat geldt ook voor de zwarte cartridge (16 vs 41 ml). Deze printer uit 2017 is te koop voor zeer verschillende prijzen: er kan een paar honderd euro tussen zitten. Je kunt deze printer ook kopen in een variant met 1 papierlade: de WF-4725DWF of de WF-4720DWF. In 2024 hebben we de test vernieuwd. Deze printer is eerder getest en daarom niet op alle onderdelen getest.

Samenvatting

Soort
Alles-in-1 - kleur
Printtechnologie
Inkjet
Wifi
Automatisch dubbelzijdig afdrukken
Navullingen
Inktcartridge(s)
Aantal navullingen
4
Geschikt voor abonnement
N.v.t.
Apple AirPrint
Maximum printresolutie
-

Prijzen