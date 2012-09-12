Rectificatie Consumentengids april

In de tabel bij het artikel over de all-in-ones in de Consumentengids van april staan enkele vervelende fouten, waarvoor onze excuses.

De Canons Pixma MG8150, MG6150 en MG5250 stoppen namelijk toch met het printen van zwarte afdrukken als de kleureninkt op is. Daardoor verandert het gebruiksgemak van + in □. Het Testoordeel van de M6150 wordt daardoor 7,5 in plaats van 7,6 en van de MG5250 7,4 in plaats van 7,5. Die laatste is daardoor net geen Beste uit de test meer.

Ook staat ter onrechte in de beschrijving van de Beste Koop HP Officejet 6500A e-All-in-One E710A dat deze dubbelzijdig kan printen. Dat is niet mogelijk met dit model, wel met de duurdere HP Officejet 6500A Plus. Deze wordt op dit moment getest.

In onze testresultaten staan de juiste testgegevens.