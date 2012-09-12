icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Rectificatie Consumentengids april

Je kunt om te printen, scannen en kopiëren drie losse apparaten aanschaffen. Of een alles-in-één-apparaat: een all-in-one printer, zoals hij meestal wordt genoemd. Is dat handig zo'n combi-apparaat? Ja. Je bespaart veel ruimte en je hebt genoeg aan één netsnoer en één USB-verbinding met de computer. Bovendien is het handig om ook te kunnen kopiëren en om foto's uit een digitale camera te kunnen printen zonder tussenkomst van de computer.
Irene Joris 2023

Irene Joris   Expert Woning & HuishoudenGepubliceerd op:12 september 2012

all-in-one printers vergelijken

In de tabel bij het artikel over de all-in-ones in de Consumentengids van april staan enkele vervelende fouten, waarvoor onze excuses.

De Canons Pixma MG8150, MG6150 en MG5250 stoppen namelijk toch met het printen van zwarte afdrukken als de kleureninkt op is. Daardoor verandert het gebruiksgemak van + in □. Het Testoordeel van de M6150 wordt daardoor 7,5 in plaats van 7,6 en van de MG5250 7,4 in plaats van 7,5. Die laatste is daardoor net geen Beste uit de test meer.

Ook staat ter onrechte in de beschrijving van de Beste Koop HP Officejet 6500A e-All-in-One E710A dat deze dubbelzijdig kan printen. Dat is niet mogelijk met dit model, wel met de duurdere HP Officejet 6500A Plus. Deze wordt op dit moment getest.

In onze testresultaten staan de juiste testgegevens.

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, acties en tips in je mailbox. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop en weet je wat je rechten zijn. Al 670.000 lezers gingen je voor.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.