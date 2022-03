Scanner van Canon printer werkt niet bij lege cartridge

Je zou denken dat je geen inkt nodig hebt om een document te scannen. Klinkt logisch, maar blijkbaar niet voor Canon. Naar aanleiding van een rechtszaak in de VS hebben wij met onze internationale testpartners 5 Canon printers getest. Wil de printer nog scannen als er een kleur op is?

Bij 2 inkttankprinters was dit geen probleem. Maar de 3 'gewone' inkjetprinters met cartridges gedragen zich vreemd:

De Canon Pixma TS3450 wil niet meer scannen nadat je een lege cartridge uit de printer verwijdert.

De Canon Pixma TS7450 en de Canon Pixma TR4650 scannen al niet meer nadat je de melding krijgt dat je een lege cartridge moet vervangen.

Voortaan testen

Wij vinden dat een consument er vanuit moet kunnen gaan dat de scanner van een printer blijft functioneren. Ook met een lege cartridge of een verwijderde cartridge. Want er is geen inkt nodig om een document te scannen. En vanaf nu gaan we dit voorlopig standaard testen bij alle inkjetprinters met cartridges.

Niet bij andere merken

We hebben geen aanwijzingen dat dit probleem speelt bij de andere grote printermerken HP, Epson en Brother. Voor de zekerheid hebben we toch van elk merk 1 printer getest. We vonden geen vergelijkbare problemen.

Geen reactie Canon

Canon heeft nog niet gereageerd op onze vraag waarom dit zo werkt en bij welke andere printers dit speelt.

Alle printers in deze test