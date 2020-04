Ervaringen Autolease-collectief

Een vriend van ons reed in een leaseauto via Consumentenbond en heeft ons getipt.

Geen zorgen over onderhoud, pech of wat ook. Goede begeleiding bij het ophalen en we rijden sinds driekwart jaar zonder zorgen in ons mooie autootje. Het is duidelijk waar je aan toe bent, geen onaangename financiële verrassingen omdat er opeens iets stuk is. Wij zijn enthousiast over private lease en bevelen het aan.

- Agnes Hana-van Bruggen -