Hoge veiligheidsscores voor Tesla en Chinese auto’s

5 sterren voor veiligheid

Bij de nieuwe tests van veiligheidsorganisatie Euro NCAP springt de Tesla Model Y in het oog. Hij krijgt de maximale 5 sterren. Ook opvallend zijn de 5-sterrenscores van 2 Chinese nieuwkomers met nogal bijzondere namen, de ORA Funky Cat en de WEY Coffee 01. De nieuwe Kia Niro behaalt 4 sterren en met optionele veiligheidsuitrusting zelfs 5 sterren.

Tesla scoort hoog op veiligheid

De Tesla Model Y, momenteel aangeboden in het Consumentenbond Autolease-collectief, scoort hoog op alle testonderdelen. De 97% voor de bescherming van volwassen inzittenden in botsingen is indrukwekkend. Voor het onderdeel rijhulpsystemen behaalt Tesla met 98% zelfs de hoogste score ooit. De Model Y weet botsingen met andere auto's, fietsers en voetgangers in tientallen situaties uitstekend te voorkomen.

Dit is extra opvallend omdat er alleen camera’s bij de veiligheidssystemen worden gebruikt. Eerder paste Tesla ook radar toe, iets wat andere fabrikanten vaak nog steeds doen.

Chinese automerken

Chinese fabrikanten hebben eerder geprobeerd de Europese markt te veroveren, met wisselend succes in Euro NCAP’s veiligheidstests. In de voetsporen van NIO, Lynk & Co en MG, laat Great Wall Motor zien dat het zich kan meten met de voorhoede in de Europese markt.

Deze grote autofabrikant van verschillende merken krijgt 5 sterren voor zowel de elektrische ORA Funky Cat als plugin-hybride WEY Coffee 01. De marktintroductie van deze auto's voor Europese landen laat nog wel op zich wachten.

Veiligheidspakket maakt verschil

De populaire en in 2022 vernieuwde Kia Niro krijgt 4 sterren in standaarduitrusting. Als je als autokoper veiligheid op het hoogste niveau wilt, kun je gaan voor de duurdere uitvoeringen van de Niro. Zoals de Launch Edition. Die bevat alle onderdelen van het ook geteste DriveWise-veiligheidspakket. Daarmee gaat de totaalscore naar de maximale 5 sterren. De resultaten gelden zowel voor de (plugin)hybride als de elektrische Niro.

Veiligheid en Autolease-collectief

De Consumentenbond neemt deel aan het Euro NCAP programma, waarin veiligheidsvoorzieningen in auto’s worden beoordeeld. De meeste auto’s in ons Autolease-collectief zijn door Euro NCAP beoordeeld. Resultaten zijn terug te vinden op Euro NCAP’s website, die regelmatig wordt aangevuld met nieuwe resultaten.

Tabel Euro NCAP veiligheidsscores in meer detail: