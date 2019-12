Wat is de beste rechtsbijstandverzekering voor jou? Vergelijk de polissen van zo'n 30 aanbieders op voorwaarden en premies. Deze verzekeringen scoren bijna allemaal een voldoende voor de voorwaarden. Dat maakt het vergelijken van de premies extra interessant. En lucratief.

Beste uit de Test

In onze laatste test (oktober 2019) scoort de rechtsbijstandverzekering van ABN Amro opnieuw het best. Met een Testoordeel van 8,3 houdt ABN Amro onder meer InShared, Lancyr (8,1), Vereniging Eigen Huis (8,0), Allianz en Ditzo (7,9) achter zich.

De polis is flexibel samen te stellen met diverse modules, er geldt geen drempelbedrag voor het indienen van een claim (franchise) en geen eigen risico voor advocaatkosten. Een nadeel is dat je de ABN Amro-polis alleen kunt afsluiten als je een betaalrekening bij de bank hebt. Dit geldt ook voor ING.

De beste rechtsbijstandverzekering voor jou

Beste Koop

Het predicaat Beste Koop juli/augustus 2019 gaat net als in 2018 naar Lancyr. Deze polis scoort na ABN Amro het hoogste Testoordeel (8,1) maar met een 9,5 ook het hoogste Prijsoordeel (een nieuw rapportcijfer voor de gemiddelde premie van een verzekering).

Net als De Goudse en Nationale-Nederlanden stemt Lancyr de premies af op woonplaats en leeftijd. Kies wel voor jaarbetaling, want Lancyr rekent €3,55 'beheerkosten' per betalingstermijn. Ook ZLM (8,5), ASR (8,4), Univé (8,3) en ING (8,1) scoren goed in het Prijsoordeel.

Laagste scores

Onderaan de lijst bungelen de Arag Slim Geregeld polis (3,8) en de Rechtsbijstand Voordeelpolis (5,5) en Particuliere Rechtsbijstand (5,9) van Voogd & Voogd. Deze goedkopere basispolissen zijn niet flexibel samen te stellen.

De Arag Slim Geregeld polis heeft een franchise (minimum schadebedrag) van maar liefst €1000 voor de dekking consument en wonen. Er ontbreken bij deze polis nogal wat dekkingen, zoals voor geschillen rondom burenruzies, fiscale zaken en vermogen, pensioen, personen- en familierecht, scheidingsmediation, strafzaken en studiefinanciering. Ook is het standaardbedrag voor de externe kosten maximaal €15.000, bij andere aanbieders is dit (veel) hoger.

Bij de rechtsbijstandpolissen van Voogd & Voogd is de standaardvergoeding voor externe kosten ook aan de lage kant met maximaal €15.000 en er is een eigen risico van €100 voor advocaatkosten. Ook ontbreken er bij de polissen enkele dekkingen, zoals voor geschillen rondom fiscaal recht en vermogensbeheer en scheidingsmediation. De Rechtsbijstand Voordepolis heeft daarnaast voor verschillende dekkingen een wachttijd van 3 maanden.

Trend: losse rechtshulp

Aanbieders als Das, Centraal Beheer, Lancyr en Univé bieden voor bepaalde geschillen een pakket met een vaste prijs, waarvoor je ook kunt aankloppen met een al lopend of voorzien conflict. De kosten voor alleen juridisch advies variëren van €260 tot €395, die voor advies én onderhandelen lopen van €645 tot €869.

Rechtsbijstandverzekeringen vergelijken

Wil je weten welke verzekering het beste bij jou past? Bekijk dan de meest actuele premies, voorwaarden en de scores per rechtsbijstandverzekering in onze online vergelijker.

