Gebruikstips voor je rechtsbijstandverzekering

Als je een beroep doet op je rechtsbijstandverzekering, krijg je in eerste instantie hulp van een medewerker. Komt een zaak voor de rechter of een geschillencommissie, dan wordt soms een externe advocaat of andere specialist ingeschakeld. Deze kosten betaalt de verzekeraar, al geldt er vaak een maximum van €15.000 tot €100.000. Houd ook rekening met een eigen risico.

Je claim kan ook worden afgewezen, vaak met als reden dat de verzekeraar geen kans van slagen ziet of het financieel belang (schadebedrag) te laag is. Een rechtsbijstandverzekeraar kan het geschil ook afkopen als de kosten voor de procedure hoger worden ingeschat dan het schadebedrag.

Wie niet tevreden is over de aanpak van zijn zaak, kan niet op eigen houtje een advocaat inschakelen op kosten van de verzekeraar. Dit mag alleen in specifieke gevallen en na toestemming van de rechtsbijstandverzekeraar. Kom je er niet uit met je verzekeraar dan kun je verschillende stappen nemen.