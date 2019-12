Rechtsbijstandverzekering kiezen: waar let je op?

Met een rechtsbijstandverzekering ben je verzekerd van juridische bijstand bij een geschil, in de vorm van advies of bijstand. Bijvoorbeeld als je een conflict krijgt over een koop- of huurcontract (consumentengeschillen) of als je betrokken raakt bij een verkeersongeluk met vervelende nasleep. Het is de vraag of een rechtsbijstandverzekering nuttig is voor jou en waar je dan op moet letten. Dat leggen we op deze pagina uit.