Plannen gesubsidieerde rechtsbijstand

Het nieuwe plan moet zorgen dat mensen niet direct een advocaat inschakelen of naar de rechtbank te stappen.

Het uitgangspunt is dat mensen eerst laagdrempelige alternatieven overwegen en zelf (eventueel met hulp) tot een oplossing komen. Hiervoor kun je bijvoorbeeld informatie en advies inwinnen via internet (denk aan voorbeeldbrieven). Of via juridische spreekuren in de buurt, bijvoorbeeld bij bibliotheken en wijkcentra.

Heb je toch een advocaat nodig, dan bepaalt een onafhankelijke partij via een voorselectie of je in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Rechtshulppakketten en eigen bijdrage

Voor veel voorkomende problemen komen rechtshulppakketten. Mensen met weinig inkomen en vermogen krijgen dan een vast pakket voor een vaste prijs. Alleen bij strafrecht en asielzaken blijft een gesubsidieerde advocaat gegarandeerd.

De minister wil de eigen bijdrage meer afhankelijk maken van de werkelijke rechtsbijstandkosten. Zo hoopt overheid dat mensen voor minder kostbare vormen van hulp kiezen. Meebetalen naar draagkracht blijft, maar er worden wel kostenplafonds ingebouwd.

Minister Dekker dient het wetsvoorstel naar verwachting rond de jaarwisseling in. Het streven is om in 2024 volledig over te zijn op het nieuwe stelsel.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Om het halen van je recht voor iedereen toegankelijk te houden, hebben we in Nederland gesubsidieerde rechtsbijstand. Heb je een juridisch probleem waar je zelf niet uitkomt? En kun je een advocaat niet betalen? Dan geeft de wet de de mogelijkheid dat mensen met een laag inkomen een deel van de kosten vergoed krijgen.

De aanvraag hiervoor loopt via een eigen gekozen advocaat of mediator bij de Raad voor Rechtsbijstand. Er geldt een eigen bijdrage die afhankelijk is van je vermogen en inkomen. Als alleenstaande kom je hiervoor in aanmerking met inkomsten uit werk, woning en vermogen tot €26.900 per jaar, voor een stel ligt de grens bij €38.000.

Standpunt Consumentenbond

‘De Consumentenbond heeft in het verleden met succes bezuinigingen op de kosten van gesubsidieerde rechtsbijstand weten te voorkomen’, zegt jurist Koos Peters van de Consumentenbond.

‘Uitgangspunt van de nieuwe plannen van het kabinet is geschillen zo veel mogelijk in een vroegtijdig stadium op te lossen. Maar de wederpartij werkt niet altijd mee. We blijven daarom bezorgd over de mogelijkheden voor consumenten met een krappe beurs om zich te laten bijstaan door een door de overheid gefinancierde advocaat, als dat écht nodig is.

De Consumentenbond blijft zich verzetten tegen een verslechtering op dit gebied.’

