Eerste indruk|De online handel tussen consumenten is vooral gebaseerd op vertrouwen. Wie meer zekerheid wil kan kiezen voor een betaalmethode met aankoopbescherming. PostcodeGarant biedt dit aan voor €2,50 per keer. En als het nodig is, kun je rechtsbijstand inschakelen. Interessant, maar zowel de koper als de verkoper moet hier wel wat extra moeite voor doen.

PostcodeGarant: review

Conclusie

De aankoopbescherming met rechtsbijstand die PostcodeGarant biedt is op zich een goed idee. Het is echter de vraag of online kopers van particulieren dit ook echt gaan gebruiken. In de praktijk werkt het vrij omslachtig en ondanks de relatief lage kosten zullen veel mensen die iets kostbaars van een particulier kopen dit liever zelf willen ophalen en dan direct betalen.

Hoe werkt het?

Als je een aankoop voor de eerste keer via PostcodeGarant wilt laten verlopen, moet je een profiel aanmaken op de website van Postcodegarant. Door vervolgens een 'transactie' te starten, gaat er een e-mail naar de verkoper met de vraag of die akkoord gaat met verkoop via PostcodeGarant. Gaat de verkoper er niet op in, dan betaal je ook geen vergoeding aan PostcodeGarant. Let er op dat het minimumaankoopbedrag €25 bedraagt en het maximum €10.000. Je kunt alleen gebruikmaken van PostcodeGarant als de aankoop wordt verstuurd. Diensten en auto's zijn ook uitgesloten bij PostcodeGarant.

Afspraken over verkoop

Als de verkoper ingaat op de uitnodiging van PostcodeGarant, kun je samen afspraken maken over de koop. De verkoper stuurt je een omschrijving van het product en stuurt eventueel foto's toe. Heb je twijfels over de prijs of leveringsvoorwaarden (denk bijvoorbeeld ook aan de retour- en garantiebepalingen), dan kun je 1 keer via de chatfunctie of mail juridisch advies inwinnen. Als je het eens bent over het aanbod, betaal je via iDeal het aankoopbedrag plus €2,50 transactiekosten aan PostcodeGarant (de verkoper betaalt niets). De verkoper krijgt hiervan een melding en verstuurt het pakketje.

Bemiddeling bij conflict

PostcodeGarant houdt het geld vast tot 7 dagen nadat je het pakket hebt ontvangen. Dit staat los van de levertermijn, want die spreek je af met de verkoper. Mocht er iets niet in orde zijn aan het product dat je hebt gekocht of is het niet geleverd, dan kun je dat binnen die tijd melden aan PostcodeGarant. De medewerkers van rechtsbijstandsverzekeraar Arag gaan dan bemiddelen om het probleem op te lossen.

Rechtsbijstand

Met PostcodeGarant heb je tot 2 maanden na ontvangst van je aankoop recht op juridische bijstand als er iets mis is met het product. Deze periode is een stuk korter dan bij PayPal, een andere online aankoopbeschermer. Die geeft je namelijk 180 dagen om een geschil te starten. In tegenstelling tot PostcodeGarant oordeelt PayPal zelf of je claim terecht is of niet. Als je in het gelijk gesteld wordt, krijg je het betaalde geld terug.

Geschil

Bij PostcodeGarant bemiddelt rechtsbijstandsverzekeraar Arag bij het geschil. Als je claim volgens de verzekeraar terecht is, zijn er 2 mogelijkheden:

Of je krijgt je aankoopbedrag (minus de kosten voor PostcodeGarant) terug; Of Arag start een juridische zaak tegen de verkoper.

Een rechtzaak zal pas worden ingezet als het conflict niet via andere (minder kostbare) wegen kan worden opgelost.

Aankoopbedragen

Moeten er kosten gemaakt worden voor bijvoorbeeld een externe advocaat een externe deskundige, mediation of griffierecht- en -kosten, dan vergoedt Arag de kosten tot €5000. De rechtsbijstand is wat dat betreft beperkt; normaal gesproken dekt een rechtsbijstandsverzekering deze kosten tot €12.500 a €60.000.

Kleine bedragen

Bij kleinere aankoopbedragen zal Arag het geschil afkopen en geen proces starten. Het kan dan natuurlijk voorkomen dat je geen gelijk krijgt. Je krijgt dan niet het geld van de aankoop terug.

Grotere bedragen

Arag denkt dat kopers vooral voor duurdere aankopen gebruik zullen maken van PostcodeGarant. De kosten van €2,50 vormt een drempel voor aankopen met een lagere prijs.

Als je al een rechtsbijstandsverzekering hebt met dekking voor (online) consumentenaankopen, is de rechtsbijstand via PostcodeGarant dubbelop. Het is wel zinvol de voorwaarden van Arag te vergelijken met die van je eigen rechtsbijstandsverzekering.

Voor en nadelen

Voordelen:

Je kunt voorafgaand aan de aankoop juridische advies inwinnen via de chatfunctie.

Je krijgt je geld terug als het product niet geleverd wordt of afwijkt van de afspraak. Je moet hiervoor wel binnen 7 dagen na levering een melding van maken bij PostcodeGarant

Mogelijkheid van juridische bijstand bij een probleem achteraf (tot 2 maanden na de levering van het product)

PostcodeGarant is ook te gebruiken bij kleinere aankopen; bij een reguliere Arag rechtsbijstandspolis kun je pas vanaf €175 terecht.

Nadelen:

Zowel koper als verkoper zijn gebaat bij verkoop via PostcodeGarant. Maar alleen koper draait op voor de kosten.

Je hebt alleen iets aan de dienst als de verkoper ermee akkoord gaat om de aankoop via PostcodeGarant te laten verlopen.

De periode van 2 maanden om na de aankoop een geschil te starten is relatief kort.

Bij duurdere aankopen heb je geen garantie dat je geld terugkrijgt: het geld is overgemaakt naar de verkoper en als de juridische procedure niet wint, sta je alsnog met lege handen.

Alleen voor aankopen binnen Nederland.

Wat is PostcodeGarant?

Minder risico bij online kopen

PostcodeGarant is een nieuwe vorm van online aankoopbescherming mét een beperkte rechtsbijstandsverzekering. Krijg je het product niet geleverd of krijg je iets anders opgestuurd dan je hebt gekocht, dan krijg je in ieder geval je geld terug. Daarnaast is er juridische hulp als er (naderhand) toch gedoe ontstaat over de aankoop. PostcodeGarant werkt hiervoor samen met rechtsbijstandsverzekeraar Arag. Je betaalt hiervoor een vast tarief van €2,50 per bestelling exclusief de kosten voor verzending.

PostcodeGarant is vergelijkbaar met PayDutch. Bij die betaalmethode krijg je ook aankoopbescherming doordat het aankoopbedrag 7 dagen vastgehouden wordt op een derdegeldenrekening. De dienst is echter nooit populair geworden. PayDutch is overigens met €1 per transactie goedkoper maar biedt geen rechtsbijstand.

Wie is PostcodeGarant?

PostcodeGarant is een initiatief van Postcode.nl, de nationale postcodedatabase. PostcodeGarant werkt samen met rechtsbijstandsverzekeraar Arag.

Voorwaarden

Je kunt niet voor alle online aankopen gebruik maken van PostcodeGarant. Belangrijke voorwaarden zijn:

De koop moet vallen onder het Nederlands recht. Aankopen van particulieren die in het buitenland wonen zijn dus niet gedekt.

De aankoopbedragen moeten tussen de €25 en €10.000 bedragen.

PostcodeGarant is niet inzetbaar voor de aankoop van diensten, auto's of boten

PostcodeGarant is alleen bedoeld voor online aankopen die je laat verzenden.

Op de website van PostcodeGarant vind je de volledige algemene voorwaarden en de voorwaarden aankoopbescherming van Arag.

