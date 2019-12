Rechtsbijstand bij een arbeidsgeschil

Bij ontslag of een arbeidsgeschil kan een rechtsbijstandverzekering uitkomst bieden. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat slechts 15% van de rechtsbijstandverzekeringen arbeidsgeschillen standaard dekt. Bij de rest is de dekking optioneel af te sluiten.

Standaard of aanvullende dekking

Een vervelende werksituatie kan zomaar uitmonden in juridisch getouwtrek. Het aantal arbeidsgeschillen maakt eenvijfde uit van het totaal aantal claims bij rechtshulpverlener ARAG. Bij verzekeraars Anker (3 polissen), ARAG (Slim Geregeld-polis) en DAS valt arbeidsrecht onder de standaard dekking. Bij de andere rechtsbijstandverzekeringen kun je optioneel en tegen zo’n 40% meer premie een aanvullende module afsluiten. Deze module heet bij de meeste verzekeraars Werk en Inkomen.

Wachttijd

Sluit je een rechtsbijstandverzekering af? Veel verzekeraars hanteren een wachttermijn.

Dekkingsgebied

De meeste rechtsbijstandverzekeringen bieden bij arbeidsrecht dekking in de Europese Unie. Klaverblad en Ohra beperken zich tot Benelux en Duitsland. Bij Anker Eigen Jurist Polis Basis en ARAG Slim Geregeld heb je alleen dekking in Nederland. Het meest uitgebreide dekkingsgebied bieden ABN Amro, Allianz, Centraal Beheer, DAS, FBTO en Interpolis met dekking in specifieke landen naast de EU, hoofdzakelijk Noorwegen en Zwitserland.

Eigen risico

Een eigen risico van €100 geldt bij Hema. Let op: bij procedures waar een advocaat niet verplicht is, hanteert circa de helft van de verzekeraars een eigen risico van €250.

