Scheiden en rechtsbijstand

De kosten van een echtscheiding zullen voor elk getrouwd paar anders zijn. Het bedrag dat je kwijt bent, is afhankelijk van je situatie en welke juridische hulp je inschakelt. Wanneer je kiest voor mediation krijg je misschien een (beperkte) vergoeding via je rechtsbijstandverzekering. Afhankelijk van de hoogte van het gezamenlijke inkomen kun je ook subsidie krijgen voor rechtsbijstand.

Wat kost scheiden?

Om te scheiden moet je naar de rechter te stappen. Hiervoor ben je verplicht een advocaat in de arm te nemen. Je hebt verschillende mogelijkheden om dit te regelen met elk een eigen prijskaartje. We noemen 4 opties. De genoemde totaalprijzen zijn een grove indicatie.

1. Ieder een eigen advocaat

Kosten: vanaf €3000

Wanneer? Als scheiden in overleg met elkaar is uitgesloten.

Lees meer over het kiezen van een advocaat en de kosten.

2. Scheiden in overleg

Bij scheiden in overleg leidt een onafhankelijke coach het overleg. Je hebt dan wel allebei je eigen advocaat. Meer informatie vind je op overlegscheiden.com.

Kosten: ongeveer €2500

Wanneer? Als er kinderen bij betrokken zijn. Het is goedkoper dan een vechtscheiding en beter voor de kinderen, omdat de aanpak constructiever is.

3. Samen een mediator (bemiddelaar)

Een mediator neemt geen standpunten in, maar helpt samen een oplossing te vinden.

Kosten: ongeveer €2000, vergoeding mogelijk via de rechtsbijstandverzekering (dekking/module scheidingsmediation).

Wanneer? Als je beiden bereid bent onder begeleiding van een derde om de tafel te gaan zitten. Je staat niet tegenover elkaar, maar gaat het gesprek met elkaar aan.

4. Digitaal scheiden

Via de module op de website Uitelkaar.nl. Deze website voldoet aan de kwaliteitseisen van de Raad voor Rechtsbijstand. Als je een laag inkomen hebt, kun je subsidie krijgen.

Kosten: variërend van €95 tot €450 per persoon (exclusief eventuele bijkomende kosten, zoals griffiekosten als je naar de rechtbank moet).

Wanneer? Als je samen voor de beste oplossingen wilt kiezen. In onderling overleg en met hulp van een casemanager moet je alle twistpunten hebben opgelost. Als het nodig is krijg je juridische hulp.

Wat vergoedt een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering vergoedt geen rechtshulp bij echtscheiding, maar geeft vaak wel een (beperkte) vergoeding voor mediation bij een echtscheiding. Voor deze (beperkte) vergoeding geldt vaak wel een zogenoemde wachttijd: je kunt pas 3 jaar nadat je de polis hebt afgesloten hulp inroepen voor scheidingsmediation. Let ook op de premies: verzekeraars dekken scheidingsmediation soms alleen via een extra (duurdere) module.

Sommige rechtsbijstandverzekeringen dekken helemaal geen scheidingsmediation, namelijk:

Arag: Flexpolis en Slim Geregeld

Centraal Beheer

FBTO

Interpolis

Klaverblad

United Insurance Flexpolis

Voogd & Voogd

Peildatum: september 2019

Voorwaarden en vergoeding scheidingsmediation

De meeste verzekeraars dekken mediation wel, maar alleen wanneer je huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt. Een handjevol polissen dekt ook de beëindiging van een (bij de notaris gesloten) samenlevingscontract. Vaak geldt dekking alleen als de verbintenis minstens 36 maanden heeft geduurd.

De vergoedingen voor scheidingsmediation variëren van €1500 (de Anker Eigen Jurist Groei-polis, De Internationale Basispakket en Verzekeruzelf.nl) tot €3000. Bij Aon Direct is de vergoeding €5000 en bij Hema maar liefst maximaal €40.000.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Hebben jullie een verzamelinkomen tot €38.600 (2019, gebaseerd op 2 volwassenen of alleenstaande ouder met minderjarig kind) of €27.300 (alleenstaande), dan kun je subsidie krijgen via de Raad voor Rechtsbijstand. Er wordt daarbij ook gekeken naar je/jullie vermogen zoals spaargeld of een tweede huis. Klop je bovendien eerst aan bij het juridisch loket, dan kun je korting krijgen op de eigen bijdrage.

Vergelijk jouw rechtsbijstandverzekering met die van andere aanbieders.

Lees ook: