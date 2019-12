Ook zonder rechtsbijstandverzekering zijn er verschillende juridische hulplijnen. Denk bijvoorbeeld aan juridische bijstand via de vakbond, losse rechtshulp of hulp of advies via een vereniging.

In 4 stappen naar een oplossing

Heb je een conflict met een bedrijf? Volg dan het 4-stappenplan van de Consumentenbond.

Ken je rechten Verzamel bewijs Dien een klacht in Onderneem verder (juridische)stappen

Lees meer over wat je kunt doen bij een conflict.

Bemiddeling of brief op maat

Ben je lid van de Consumentenbond. Bel dan voor juridisch advies naar 070 - 445 45 45. Ben je geen lid van de Consumentenbond. Ook dan kunnen we helpen met juridisch advies. Meer hulp nodig?

Heb je een conflict met een bedrijf over een aankoop, schakel dan de Consumentenbond in voor een brief op maat (€24,50 voor niet-leden, €17,50 voor leden).

Kom je er alsnog niet uit, dan kunnen adviseurs van de Consumentenbond bemiddelen. Dit kost voor leden €85, voor niet-leden is dat €100. Blijkt na de screening dat je toch geen bemiddeling wenst af te nemen, dan betaal je alleen de screeningskosten van €20, het restant krijg je teruggestort.

Zelf klagen

Heb je telefonisch contact over de klacht, noteer dan met wie je hebt gesproken en het directe telefoonnummer.

Leg eerst altijd zelf de klacht voor aan de verzekeraar. Geef helder aan waarom je ontevreden bent en welke oplossing je wilt en binnen welke termijn.

Eis openlijk een oplossing via Klachtenkompas, een initiatief van de Consumentenbond.

Gebruik een algemene voorbeeldbrief van de Consumentenbond.

Een geschil over een financiële dienstverlener kun je gratis voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (het Kifid). Je moet dan wel eerst zelf (schriftelijk) geklaagd hebben.

Andere geschillen kun je voorleggen aan de geschillencommissie.

Lees meer over hoe je zelf succesvol kunt klagen.

Juridische hulplijnen

Algemeen

Soms is rechtsbijstand meeverzekerd via een autoverzekering of reisverzekering.

Heb je zelf geen rechtsbijstandverzekering, dan kun je misschien meeliften op de verzekering van een gezinslid.

Het Europees Consumenten Centrum (ECC) geeft informatie en advies over aankopen in een ander EU-land. Ook kan het helpen bij lastige correspondentie, zoals brieven en boetes.

Laag inkomen

Het Juridisch Loket geeft telefonisch advies via 0900 - 8020 (€0,25 per minuut tot €12,50 per gesprek). Er is ook een inloopspreekuur voor een eerste advies van 15 minuten: kijk op juridischloket.nl voor de locaties en tijden. Een vervolgafspraak met een jurist is daarnaast mogelijk voor mensen met een lager inkomen en/of weinig vermogen.

Met een laag inkomen en weinig vermogen kun je ook een vergoeding krijgen voor een advocaat of mediator via de Raad voor Rechtsbijstand. Je betaalt afhankelijk van je inkomen wel een eigen bijdrage.

Wonen en samenwonen

Juridisch advies zit vaak ook in het lidmaatschap van bijvoorbeeld de ANWB (verkeer en vakantie), Vereniging Eigen Huis (eigen woning) en de Nederlandse Woonbond (huurwoningen).

Let wel op met het tijdig opzeggen van een lidmaatschap. Bij Vereniging Eigen Huis loopt het lidmaatschap minimaal 12 maanden, waarna het automatisch weer met 12 maanden verlengd wordt. Opzeggen kan tot 1 maand voor het lidmaatschap afloopt. Bij de Woonbond moet je minstens 12 maanden lid zijn en is de opzegtermijn 3 maanden.

Vragen over het kopen van een woning maar ook over een erfenis, testament, schenking en huwelijkse voorwaarden kun je ook stellen aan de Notaristelefoon: 0900 - 346 93 93 (€0,80 per minuut).

Losse rechtshulp

Wil je niet vastzitten aan een rechtsbijstandverzekering maar na een geschil ook niet verrast worden door de factuur van een advocaat, dan is losse of prepaid rechtshulp wellicht iets voor jou. Hiervoor kun je ook aankloppen met een al lopend of voorzien conflict en heb je niet te maken met een eigen risico, franchise of wachttijd.

Nadelen zijn er ook: zo kun je bij de meeste aanbieders van losse rechtshulp alleen terecht met geschillen over een aankoop, wonen of met je werkgever en zijn bijkomende kosten als griffierecht en het inschakelen van een expert voor eigen rekening.

Aanbieders

Steeds meer verzekeraars bieden deze mogelijkheid:

Arag biedt losse juridische hulp via zusterbedrijf HelloLaw. Een jaarabonnement voor onbeperkte juridische vragen aan de juristen van HelloLaw kost €60 per huishouden. Daarnaast krijg je korting op het tarief van een advocaat binnen het Hello Law-netwerk.

Centraal Beheer Juridische Hulp biedt tegen een vaste prijs alleen juridisch advies óf advies en onderhandelingen met de tegenpartij. Gaat het geschil alsnog naar de rechtbank, dan kunnen de juristen van zusterbedrijf LegalGuard ook voor je procederen. De kosten daarvan zijn op aanvraag.

Univé's Rechtshulp on Demand is grotendeels vergelijkbaar met Centraal Beheer Juridische Hulp. Maar Univé biedt ook de mogelijkheid van een check van bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst (€265) of koopcontract (€185).

Bij Das Flexx en Lancyr kun je eveneens terecht voor een contractcheck (voor €399 resp. €348) en voor het laten opstellen van een huurovereenkomst. Bij Das Flexx kost dat €599, bij Lancyr €497.

Kosten voor losse rechtshulp

Aanbieder Advies Advies + onderhandelen Procederen Das Flexx €379 €799 vanaf €1899 Centraal Beheer €299 €869 op aanvraag Lancyr €260 €785 €1550 Univé (Werk en Inkomen) €395 €795 €1575 Univé (Wonen en Kopen) €295 €645 €1575

Peildatum: mei 2019

Advocaat inschakelen

Zelf een jurist of advocaat inschakelen kan natuurlijk ook. Reken dan op een uurtarief van circa €200 tot €250, afhankelijk van het soort zaak en ervaring van de advocaat. We vroegen in het najaar van 2018 aan 460 advocatenkantoren om inzage in hun tarieven, waarvan er 38 reageerden. Op basis hiervan zetten we de verschillende kostenposten voor consumentenkwesties op een rij. Met consumentenkwesties bedoelen we geschillen over de aankoop van een product of dienst of bijvoorbeeld een conflict met een incassobureau.

Wat kost een advocaat?

Rechtshulp via de vakbond

Via een vakbondslidmaatschap krijg je automatisch juridische hulp bij arbeids- en inkomensgeschillen. Een vakbond zet zich daarnaast in voor een bepaalde beroepsgroep en biedt aanvullende diensten, zoals loopbaan- en belastingadvies. Gezinsleden krijgen niet automatisch juridische hulp.

Rechtsbijstand no-cure-no-pay

Bij een no cure, no pay-systeem kun je afspreken niets te betalen bij een verloren zaak. Bij winst rekent je advocaat echter een hoger uurtarief dan normaal en ben je dus duurder uit.

No cure, no pay is níet verstandig als de uitkomst van je zaak vrij zeker is. De kosten zullen vaak veel hoger uitvallen dan wanneer je een gewoon uurtarief betaalt. Is er een grote kans dat je géén schadevergoeding binnenhaalt, dan is no cure, no pay een goede optie. Verlies je de zaak, dan ben je in ieder geval geen advocaatkosten kwijt. Win je, dan heb je tenminste nog voordeel.

No cure, no pay-systeem bij letselschade

Volgens de wet mogen advocaten geen no cure, no pay-afspraken maken. Maar juristen die niet als advocaat zijn ingeschreven mogen dat wél. Vanaf januari 2014 mogen letselschade advocaten op no cure, no pay-basis werken. Het experiment loopt 5 jaar. Nadeel is dat de advocaat zelf een belang bij de zaak krijgt en bijvoorbeeld te lang doorprocedeert of een strengere selectie aan de poort toepast, waardoor ingewikkelde zaken op voorhand worden afgewezen.

In Amerika liggen de schade-eisen van advocaten zo hoog dat een gewone schadeverzekering voor veel mensen onbetaalbaar is. Om dit te voorkomen mag bij het experiment in Nederland de factuur nooit hoger uitvallen dan 25% van het toegekende schadebedrag (inclusief kantoorkosten en btw). Dit is maximaal 35% als er meerkosten (onkosten) op de tegenpartij kunnen worden verhaald.

Gedragscode letselschade

Schakel je een bureau in bij letselschade, check dan of het bureau de 'Gedragscode behandeling letselschade' van de Letselschaderaad (ministerie van Justitie) heeft ondertekend. Je weet dan zeker dat de onderneming een klachten- en geschillenregeling heeft. Kijk ook of het bureau over het keurmerk van de Stichting Keurmerk Letselschade beschikt.

Geen vergoeding

Er zijn ook bureaus die sowieso geen vergoeding vragen maar de kosten van de juridische bijstand verhalen op de tegenpartij. Wint het letselschadebureau een zaak, dan betaalt de tegenpartij, zoals de verzekeraar, de juridische kosten (hierover zijn onderlinge afspraken gemaakt). De klant krijgt dan altijd de volledige schadevergoeding.

Dezelfde werkwijze vind je bij bureaus die gespecialiseerd zijn in het bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-waarde. Een juridisch bureau haalt zijn vergoeding dan bij de gemeente, die de kosten op grond van het 'Besluit proceskosten bestuursrecht' verplicht moet vergoeden.

Vaste prijs

Een andere optie is juridische hulp op basis van een fixed-fee (vaste prijs). Vooraf spreek je dan met een juridisch bureau af wat die gaat doen en welke vergoeding je daarvoor betaalt. Minpunt van zo'n afspraak is dat het bureau zo niet geprikkeld wordt extra tijd te investeren om er het hoogst haalbare voor je uit te slepen. Het bureau krijgt immers zijn geld toch wel.

Een andere manier is no cure, low pay. Boekt het juridische bureau niet het gewenste resultaat, dan betaal je alleen een vooraf vastgesteld (laag) bedrag. Is het behaalde resultaat wel naar wens, zal de vergoeding ook hoger zijn.

