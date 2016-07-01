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Bril verloren op vakantie? Let op waar je de schade claimt

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Tijdens je vakantie kunnen je spullen beschadigen of kwijtraken. Bij sommige spullen kun je de schade beter niet claimen op de reisverzekering, maar op je inboedelverzekering met buitenhuisdekking als je die hebt.
kirsten van loon

Kirsten van Loon   Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:1 juli 2016

Reisverzekering schade camera claimen

Via je reisverzekering krijg je voor een 3 jaar oude bril nog maar 25% tot 40% van de nieuwprijs. De inboedelverzekering met buitenhuisdekking vergoedt ook brillen en daar kun je je 3 jaar oude bril wel volledig vergoed krijgen.

Verzekeraars willen niet vertellen hoeveel ze precies vergoeden. De Consumentenbond heeft de zogenoemde ‘afschrijvingslijsten’ opgevraagd, maar de meeste verzekeraars geven hier geen inzicht in. Het is krankzinnig dat je als verzekerde niet weet waar je recht op hebt, vindt de Consumentenbond.
 

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