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Mondial Assistance nu Allianz Global Assistance

Nieuws
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Reisverzekeraar en hulpverlener Mondial Assistance is omgedoopt tot Allianz Global Assistance. Hiermee wil moedermaatschappij Allianz haar merknaam versterken.
Francien Schelhaas rond 700x700

Francien Schelhaas   Expert reisverzekeringenGepubliceerd op:11 december 2012

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Volgens internationaal financieel dienstverlener Allianz verandert er behalve de nieuwe naam en het aangepaste logo niets voor klanten van Mondial Assistance. Allianz Groep wil alle producten onder één merknaam voeren, om zo wereldwijd de naamsbekendheid te versterken. In 2008 veranderde de naam van de reisverzekering al van Elvia naar Mondial Assistance.

Allianz Global Assistance is onderdeel van Allianz Group, één van de grootste financiële dienstverleners wereldwijd waar bijvoorbeeld ook ruimtereizen verzekerd kunnen worden.

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