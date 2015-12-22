polisvoorwaarden-in-jip-en-janneketaal

Verzekeringskaart

De Verzekeringskaart vind je op de site van je verzekeraar. Er komen vooralsnog kaarten voor 15 verschillende verzekeringen, waaronder de aansprakelijkheidsverzekering, reisverzekering en uitvaartverzekering. Met herkenbare standaardicoontjes moet je in één oogopslag kunnen zien wat wel én niet verzekerd is. Ook laat de Verzekeringskaart zien waar je verder op moet letten.

Bekijk een voorbeeld van een Verzekeringskaart (pdf).

‘Stap vooruit’

De Consumentenbond noemt de nieuwe Verzekeringskaart een stap vooruit: ‘Dit geeft de consument meer inzicht en maakt het gemakkelijker om verzekeringen met elkaar te vergelijken,’ aldus Bart Combée, algemeen directeur van de Consumentenbond.

Bron: Verbond van Verzekeraars

