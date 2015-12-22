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Polisvoorwaarden in jip-en-janneketaal

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Wie wel eens de moeite heeft genomen om zijn verzekeringsvoorwaarden door te lezen, weet dat er vaak geen doorkomen aan is. Om dit te ondervangen, komen de meest gangbare verzekeringen vanaf 1 januari 2016 met een zogenoemde Verzekeringskaart.
Francien Schelhaas rond 700x700

Francien Schelhaas   Expert reisverzekeringenGepubliceerd op:22 december 2015

polisvoorwaarden-in-jip-en-janneketaal

Verzekeringskaart

De Verzekeringskaart vind je op de site van je verzekeraar. Er komen vooralsnog kaarten voor 15 verschillende verzekeringen, waaronder de aansprakelijkheidsverzekering, reisverzekering en uitvaartverzekering. Met herkenbare standaardicoontjes moet je in één oogopslag kunnen zien wat wel én niet verzekerd is. Ook laat de Verzekeringskaart zien waar je verder op moet letten.
Bekijk een voorbeeld van een Verzekeringskaart (pdf).

‘Stap vooruit’

De Consumentenbond noemt de nieuwe Verzekeringskaart een stap vooruit: ‘Dit geeft de consument meer inzicht en maakt het gemakkelijker om verzekeringen met elkaar te vergelijken,’ aldus Bart Combée, algemeen directeur van de Consumentenbond.

Bron: Verbond van Verzekeraars

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