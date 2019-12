Problemen met dubbele dekking verder aangepakt

Nieuws|Dubbele dekking geeft dubbele zekerheid, zou je denken? In de praktijk leidt dit geregeld tot gedoe. Om getouwtrek tussen zorg- en reisverzekeraars bij ziekte in het buitenland te voorkomen is de kostenverdeling in een convenant vastgelegd. Per 2017 is een nieuwe versie van kracht. We leggen uit wat het convenant inhoudt en wat de belangrijkste wijzigingen zijn.

Wat is het Convenant Samenloop Reis- en Zorgverzekeringen?

Om te voorkomen dat de verzekerde bij dubbele dekking van het kastje naar de muur wordt gestuurd, sloten reis- en zorgverzekeraars in 2007 het convenant Samenloop Reis- en Zorgverzekeringen. Het convenant houdt in dat de alarmcentrale die het eerst wordt benaderd door de verzekerde zorgt voor de hulpverlening en de kostenafhandeling. Achteraf bepalen de verzekeraars dan onderling wie wat moet betalen. Zo heeft de klant maar 1 aanspreekpunt.

Daarnaast moet dit ingewikkelde polisvoorwaarden voorkomen, waarin verzekeraars de aansprakelijkheid bij elkaar proberen te leggen.

Per 2017 is de nieuwe versie van het convenant van kracht. Verzekeraars hebben nu weer een beetje meer duidelijkheid vooraf, zodat zij claims efficiënter kunnen afhandelen. Dat zou in het voordeel van de verzekerde moeten werken.

Wat is er nieuw in het convenant?

Het nieuwe Convenant Samenloop Reis- en Zorgverzekeringen is op hoofdlijnen gelijk gebleven aan zijn voorganger. Een paar belangrijke details zijn toegevoegd om gesteggel tussen verzekeraars bij dubbele dekking verder te voorkomen:

Het convenant bevat nu een formulier (pdf, zie laatste pagina) dat de Alarmcentrale-arts moet gebruiken bij de beoordeling van een repatriëringsverzoek. Dit moet de verzekerde meer duidelijkheid geven over wanneer er sprake is van ‘medische noodzaak bij repatriëring’.

In het convenant staat nu expliciet dat de vergoedingsplicht van de verzekeraar onderling wordt begrensd door de maximale dekking op de polis. Daar merkt de consument in principe niets van.

Het convenant is uitgebreid met privacyregels over de verzekerde bij de uitwisseling van informatie tussen de betrokken verzekeraars.

Deelnemende verzekeraars zijn nu verplicht om de door hen ingeschakelde Alarmcentrales actief te informeren over de inhoud van het convenant. Dit om de afspraken zo goed mogelijk voor de consument uit te voeren.

Wie doen er mee aan het convenant?

Aan het convenant, dat gesloten is door Zorgverzekeraars Nederland en het Verbond van Verzekeraars, doen bijna alle zorg- en reisverzekeraars mee. De verzekeraars die het convenant ondertekenden vertegenwoordigen 85% van de markt.

Naast enkele kleinere reisverzekeraars heeft alleen de grote zorgverzekeraar Menzis het convenant niet ondertekend.

Verschil reis- en zorgverzekering dekking

De basiszorgverzekering dekt acute medische hulp in het buitenland, tot het gangbare tarief in Nederland, maar in een aantal gevallen en landen - zoals de Verenigde Staten en Canada - zijn de zorgkosten een stuk hoger. Dan is een aanvullende dekking via de zorgverzekeraar of reisverzekering geen overbodige luxe.

De reisverzekering dekt vaak meer (aanvullend) en soms ook andere kostenposten, zoals het verplichte eigen risico van de basiszorgverzekering.

Bron: Verbond van Verzekeraars

