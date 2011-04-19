Rechtstreeks verzekeren populair

Zij vinden direct writers betrouwbaarder en deskundiger en hebben een hogere pet op van de de prijs-kwaliteitverhouding van het aanbod.

Opvallend is verder dat 65-plussers vaak overstappen naar het rechtstreekse kanaal.

Volgens onderzoeksdirecteur Adriaan Eecen komt dat doordat zij meer tijd hebben om hun verzekeringen door te nemen. 'Verder speelt natuurlijk mee dat zij met een inkomensterugval te maken hebben, waardoor het extra belangrijk is om zich goedkoper te verzekeren.'

(Bron: TNS Nipo)