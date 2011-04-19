icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Rechtstreeks verzekeren populair

Nieuws
|
Rechtstreeks verzekeren bij een verzekeraar (direct writer) valt beter in de smaak dan een verzekering via een bank, tussenpersoon of assurantiekantoor. Dat blijkt uit onderzoek van TNS Nipo onder ruim 500 ondervraagden.
Francien Schelhaas rond 700x700

Francien Schelhaas   Expert reisverzekeringenGepubliceerd op:19 april 2011

Zij vinden direct writers betrouwbaarder en deskundiger en hebben een hogere pet op van de de prijs-kwaliteitverhouding van het aanbod.
Opvallend is verder dat 65-plussers vaak overstappen naar het rechtstreekse kanaal.

Volgens onderzoeksdirecteur Adriaan Eecen komt dat doordat zij meer tijd hebben om hun verzekeringen door te nemen. 'Verder speelt natuurlijk mee dat zij met een inkomensterugval te maken hebben, waardoor het extra belangrijk is om zich goedkoper te verzekeren.'

(Bron: TNS Nipo)

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, acties en tips in je mailbox. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop en weet je wat je rechten zijn. Al 670.000 lezers gingen je voor.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.

Test reisverzekeringen

Bekijk ook