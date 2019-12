Verzekeraar moet boete bij verzekeringsfraude onderbouwen

Deze bevinding komt uit de Geldgids van juni 2018. Dat de verzekeraar niet alleen mag verwijzen naar de gestandaardiseerde berekening, volgt uit een uitspraak van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) in april. Het betreft een schade aan een zitbank, waarbij de verzekerde zijn uitleg over de oorzaak aanpaste, nadat bleek dat de schade niet was gedekt. Omdat verzekeraar Interpolis niet aantoonde daadwerkelijk kosten te hebben gemaakt, zette het Kifid een streep door de boete van €532. De registratie in het interne register van Achmea mocht wel blijven staan.

Dunne scheidslijn

Liegen over de schadeoorzaak is uiteraard onverstandig en niet toegestaan. Soms ligt het genuanceerder. De polisvoorwaarden laten ruimte voor interpretatie. Verzekerden dikken hun verhaal soms onbedoeld iets aan of ze weten niet precies hoe de schade is ontstaan. Maar verzekeraars vatten ook dergelijke onduidelijke of ongeloofwaardige claims snel op als (poging tot) fraude.

De consequenties hiervan zijn niet mals. Heb je meerdere verzekeringen, dan kan de verzekeraar het hele verzekeringspakket beëindigen. Er volgt een melding in het interne incidentenregister en meestal ook één in het Extern Verwijzingsregister (EVR). Dit register kunnen alle verzekeraars raadplegen. Sta je eenmaal in deze database, dan is het een aantal jaren onmogelijk je ergens te verzekeren.

Uitleg kleine lettertjes

De Geldgids deed ook onderzoek naar afgewezen schadeclaims. Wijst de verzekeraar volgens jou een schadeclaim ten onrechte af? Spel dan de polisvoorwaarden uit. Hoe 'kleiner’ de lettertjes, hoe groter de kans dat de tekst op meerdere manieren is uit te leggen.

Polisvoorwaarden, het polisblad en het aanvraagformulier moeten altijd duidelijk en begrijpelijk zijn opgesteld. Bij twijfel over de betekenis van een beding of tekst, geldt de uitleg die voor de consument het gunstigst is. Deze wettelijke bepaling heet het 'contra proferentem-beginsel'. Jaarlijks behandelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) tientallen klachten, waarbij de verzekerde een beroep doet op deze wettelijke bepaling. In ongeveer een derde van die zaken krijgt de consument gelijk, zo blijkt uit het onderzoek.

Voorbeeld contra proferentem Is een dakgoot wel of niet een afvoerleiding? Het Kifid concludeerde hierover dat een dakgoot ‘gezien de functie gelijk te stellen is aan een afvoerleiding.’ Hierdoor moest de verzekeraar alsnog een schade van €4000 vergoeden die was ontstaan door breuken in de lasnaden van een zinken goot. De verzekeraar wilde de schade niet vergoeden, omdat in de polisvoorwaarden duidelijk staat in welke gevallen schade door uitstromend water is gedekt. Bij afvoerleidingen, putten en riool. Het Kifid vond deze uitleg óók redelijk, maar … bij twee redelijke lezingen krijgt de consument gelijk!

