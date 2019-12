Wéér miljoenenschade door zware westerstorm

Nieuws|De westerstorm van donderdag 18 januari was al de tweede grote storm van dit jaar en de zwaarste sinds 2013. De schade loopt opnieuw in de vele miljoenen. Bij wie meld je welke schade?

Het betreft vooral schade aan huizen, bedrijven en inboedel. Zo waaide in Egmond aan Zee het complete dak van een rijtje huizen. Storm (in verzekeringstermen vanaf windkracht 7, oftewel circa 50 kilometer per uur) valt bij alle opstal- en inboedelpolissen onder de dekking. Wel is er bij veel opstalverzekeringen sprake van een verhoogd eigen risico, dat in de meeste gevallen varieert van €200 tot €450.

Schade aan auto’s

Daarnaast is er veel schade gemeld aan auto's door omvallende bomen en rondvliegende takken. Deze schade is gedekt op een beperkt casco of volledig casco (allrisk) autoverzekering. Dat geldt ook als je auto omwaait door de harde wind. Dit soort claims hebben in principe geen gevolgen voor je opgebouwde no-claimkorting en schadevrije jaren. Heb je alleen een WA-dekking dan draai je zelf op voor de schade aan je auto.

Meteen bellen

Om de schade te herstellen, kun je het beste meteen bellen met de opstalverzekeraar. Dit advies geeft het Verbond van Verzekeraars. Vrijwel alle opstalverzekeraars zijn hierbij aangesloten. 'Fraudeurs proberen na een storm ook andere schade te verhalen op de verzekeraar. Door alvast beelden te maken, nadat de storm is gaan liggen, wordt het makkelijker om de verzekeraar te overtuigen van wat er echt gebeurd is. Na de melding zal de verzekeraar zijn klant adviseren en in de meeste gevallen het schadeherstelbedrijf regelen. Voor dit soort situaties betaal je eigenlijk premies', aldus een woordvoerder van het verbond.

Tips bij stormschade

Verzamel bewijs: noteer gegevens over de schade (datum en tijdstip) en maak foto’s van de schade;

Meld de schade zo snel mogelijk bij je eigen verzekeraar, ook als die door een (voorwerp van een) ander is veroorzaakt;

Let op het eigen risico dat verzekeraars hanteren bij een claim.

Bron: Verbond van Verzekeraars/Consumentenbond

Lees ook: