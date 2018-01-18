Wéér miljoenenschade door zware westerstorm

Francien Schelhaas Expert reisverzekeringenGepubliceerd op:18 januari 2018
Het betreft vooral schade aan huizen, bedrijven en inboedel. Zo waaide in Egmond aan Zee het complete dak van een rijtje huizen. Storm (in verzekeringstermen vanaf windkracht 7, oftewel circa 50 kilometer per uur) valt bij alle opstal- en inboedelpolissen onder de dekking. Wel is er bij veel opstalverzekeringen sprake van een verhoogd eigen risico, dat in de meeste gevallen varieert van €200 tot €450.
Daarnaast is er veel schade gemeld aan auto's door omvallende bomen en rondvliegende takken. Deze schade is gedekt op een beperkt casco of volledig casco (allrisk) autoverzekering. Dat geldt ook als je auto omwaait door de harde wind. Dit soort claims hebben in principe geen gevolgen voor je opgebouwde no-claimkorting en schadevrije jaren. Heb je alleen een WA-dekking dan draai je zelf op voor de schade aan je auto.
Om de schade te herstellen, kun je het beste meteen bellen met de opstalverzekeraar. Dit advies geeft het Verbond van Verzekeraars. Vrijwel alle opstalverzekeraars zijn hierbij aangesloten. 'Fraudeurs proberen na een storm ook andere schade te verhalen op de verzekeraar. Door alvast beelden te maken, nadat de storm is gaan liggen, wordt het makkelijker om de verzekeraar te overtuigen van wat er echt gebeurd is. Na de melding zal de verzekeraar zijn klant adviseren en in de meeste gevallen het schadeherstelbedrijf regelen. Voor dit soort situaties betaal je eigenlijk premies', aldus een woordvoerder van het verbond.
Bron: Verbond van Verzekeraars/Consumentenbond
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