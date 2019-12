Miljoenenschade na storm. Wat dekt je verzekering?

Nieuws|De particuliere schade na de storm van woensdag is circa €10 miljoen. Stormschade aan je huis of auto kun je vaak op de verzekering claimen, óók schade door buren.

Het nieuwe jaar begint met een flinke kostenpost voor verzekeraars na de jaarlijkse schade tijdens de jaarwisseling. De schade door de woensdagstorm is volgens het Verbond van Verzekeraars onder meer veroorzaakt door bomen die op auto’s en huizen vielen. Ook ontstond schade aan daken door de harde wind. Wat dekt de verzekeraar?

Stormschade auto’s en huizen

Verzekeraars hanteren verschillende definities om te bepalen of er sprake is van storm. Veel verzekeraars gaan uit van windkracht 7 of hoger. Inboedel- en opstalverzekeraars dekken stormschade aan de woning, maar meldt wel eerst de schade vòòr reparatie. Je moet verder vaak een (extra) eigen risico betalen van soms wel €450. Waterschade is niet altijd gedekt.

Schade door de buren

Ontstaat er stormschade door de buren, bijvoorbeeld door een omvallende boom of door tuinspullen die tegen de schutting zijn gewaaid? Dan moet je dit ook bij de eigen inboedel- of opstalverzekeraar claimen. Die keert meestal uit op basis van nieuwwaarde. Stormschade is vaak overmacht, dus dan zijn buren of ben jijzelf vaak niet aansprakelijk voor schade aan anderen. Voor schade zónder storm kun je de buren wel aansprakelijk stellen. Een eventuele toegekende uitkering volgt dan veelal via de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP), op basis van dagwaarde.

Autoschade

Storm- en hagelschade aan je auto kun je claimen met een beperkt casco (WA+) of volledig casco (allrisk) autoverzekering. Zo’n claim heeft meestal geen gevolgen voor je premie.

