Silvercrest robotstofzuiger van Lidl

Conclusie: leuke robotstofzuiger, onbruikbare app

Voor harde vloeren is de Silvercrest robotstofzuiger prima om tussen de ‘echte’ stofzuigerbeurten door te gebruiken. Op (laagpolig) tapijt zuigt hij zichtbaar vuil weg, maar is hij niet krachtig genoeg om tussen de vezels te komen.

Hij vindt redelijk zijn weg door de kamer en weet goed om obstakels heen te bewegen. Mits je de meubels niet verschuift en geen losse spullen op de vloer laat liggen. Hij heeft wel moeite met losliggende snoeren en vloerkleden met hoge of opgekrulde randen. De afstandsbediening werkt aardig, maar de app kregen we met geen mogelijkheid aan de praat. Maar voor €160 is dat misschien ook wel veel gevraagd.

Slim navigeren

De Silvercrest robotstofzuiger moet duidelijk eerst aan de ruimte wennen. De eerste 2 keer dat hij een nieuwe ruimte zuigt, is hij heel duidelijk bezig met verkennen. Hij rijdt steeds dezelfde parcoursjes die hij heel langzaam verlegt. Gebruik je hem voor de tweede keer, dan merk je dat hij de ruimte al wat beter kent en zich gerichter door de kamer beweegt. Bij een derde keer heeft hij de ruimte in beeld en lijkt hij goed te weten waar de muren en meubels zich bevinden.

Verschuif je een meubel of zet je een nieuw obstakel op zijn weg, dan is hij zichtbaar van slag. De robotstofzuiger vervalt dan terug in zijn ‘verkenmodus’ van steeds hetzelfde parcours rijden en dat langzaam uitbreiden.

Obstakels

Niet alleen met onverwachte obstakels heeft de Silvercrest robotstofzuiger moeite. In de snoeren van lampen en video-apparatuur loopt hij vast. We moesten de snoeren dus afdekken of blokkeren om dit te voorkomen.

De overgang van harde vloer op tapijt werkt alleen als er geen abrupt hoogteverschil is van meer dan een paar millimeter. Met een opgekrulde rand van een kleedje weet hij zich geen raad.

Vuil opzuigen

Op harde vloeren laat de robotstofzuiger geen zichtbaar vuil liggen op de plekken waar hij heeft gezogen. Daar zijn kruimels en stof dan ook echt weg. Maar voor grotere stukjes vuil zoals kattenbakkorrels is hij alleen krachtig genoeg als het stofbakje nog vrij leeg is.

Tapijt wordt optisch wel schoon, maar de zuigkracht is niet genoeg om meer dan alleen de oppervlakte te zuigen. Hij komt dus niet bij het vuil tussen de vezels. Ook met vuil in hoekjes heeft hij moeite.

Opladen en accuduur

De Silvercrest robotstofzuiger laadt zichzelf op bij het laadstation. Als de accu leeg is, vindt hij zelf zijn weg naar het laadstation en laadt hij zichzelf op. Heeft hij zijn werk niet afgekregen, dan maakt hij zijn klus af zodra de accu weer vol is.

Een volledig lege accu opladen duurt ongeveer 5 uur. Met een volle accu zuigt hij ruim een uur. Hoe groot het oppervlak is dat hij zuigt, hangt af van hoeveel hij moet manoeuvreren.

Bekijk ook:

Afstandsbediening

Met de afstandsbediening kun je de robotstofzuiger op afstand aan- en uitzetten en op pauze zetten, evenals een programma. Verder kun je hem terugsturen naar het laadstation. Je kunt hem ook ‘roepen’ tijdens een stofzuigbeurt. Dan geeft de robot een piepsignaal zodat je weet waar hij uithangt.

Het aan- en uitzetten op afstand werkt prima, zolang je je in dezelfde ruimte bevindt als de robot. Dat geldt ook voor het terugsturen van de robot naar het basisstation. De afstandsbediening werkt ook door glas, mits je de robot in je vizier hebt. Maar door een muur of deur vangt de robot het signaal niet op. Ook het 'roepen' werkt alleen in dezelfde ruimte en door glas, maar deze functie heeft dan eigenlijk weinig nut.

Bekijk alle:

App

In ruim 9 pagina’s vertelt de handleiding hoe je de Silvercrest robotstofzuiger via de app kunt bedienen. Maar hoe we ook proberen, we krijgen geen contact met de robotstofzuiger. De wifi-indicatie in de app en op de stofzuiger blijven maar knipperen, maar contact wordt niet gelegd.

Als we op internet naar gebruikerservaringen met de app van deze stofzuiger zoeken, blijkt dat we niet bepaald de enige zijn. Slechts een enkeling lukt het om de stofzuiger via de app te bedienen. Voor de app-functie moet je deze robot dus zeker niet hebben.

Bekijk ook:

Virtual wall

Bij de Silvercrest robotstofzuiger zit een 'virtual wall'. Dit kastje, geleverd met 2 AA-batterijen, zendt een lasersignaal uit waarmee je de ruimte kunt begrenzen waar de stofzuiger moet zuigen. Het kastje zet je op de vloer tegen bijvoorbeeld een deurpost of plint. De stofzuiger zou dan niet voorbij de laserstraal moeten komen. De laserstraal werkt over een lengte van maximaal 3 meter, dus de begrenzing is beperkt. Met een schakelaartje zet je de virtuele wand aan en uit. Je kunt de virtuele wand niet op afstand aan- en uitzetten.

In de praktijk zagen we geen reactie van de robot op het signaal van de virtual wall. Het lampje gaat steeds vanzelf uit, waarmee ook het signaal lijkt weg te vallen. Dan toch maar de deur dicht en de poes opsluiten.

Bekijk alle:

Lees ook: