Vileda robotstofzuiger van Lidl

Conclusie: liever meer uitgeven voor een goede robotstofzuiger

De Vileda VR 102 robotstofzuiger is met €110 op Lidl-shop.nl zeker niet duur. Maar helaas, na onze ervaringen vinden we hem zelfs dat niet waard. Navigeren doet hij nog best aardig, al zagen we hem ook wel flink stuntelen. Maar het grootste probleem is dat hij nauwelijks vuil opzuigt. Zelfs op een harde vloer met een bijna leeg stofbakje blijft er nog vuil achter. En voor een stofzuiger die niet kan stofzuigen, is elke prijs te hoog.

Geen extra's

Een van de redenen dat de Vileda VR 102 robotstofzuiger zo goedkoop is, is dat er geen extra's bij zitten:

Hij kan zichzelf niet opladen aan een basisstation.

Hij kan niet op afstand worden bestuurd met een afstandsbediening of een app.

Er zitten geen noemenswaardige zuigprogramma's op het apparaat.

Ook zit er geen virtuele muur of magneetstrip bij om de ruimte te begrenzen waar de robot moet stofzuigen.

Slim navigeren

Omdat de Vileda VR 102 robotstofzuiger geen basisstation heeft, is er geen vast 'startpunt' voor de robot. Je zet hem neer op de vloer en hij begint te zuigen.

Bij gebrek aan een vast oriëntatiepunt moet de Vileda VR 102 bij elke zuigbeurt de ruimte opnieuw verkennen, ook als hij daar al eerder helemaal doorheen is gegaan. Hij maakt dus ook dezelfde fouten. Verdwalen tussen de poten van eetkamerstoelen, eindeloos heen en weer pendelen tussen dezelfde 2 punten in een smalle ruimte. De robotstofzuiger loopt ook vast in snoeren van lampen en apparatuur.

Uiteindelijk weet hij wel de hele ruimte door te werken, maar erg efficiënt gaat het dus niet.

Vuil opzuigen

Hoe ijverig de Vileda VR 102 robotstofzuiger zich ook door de ruimte heen werkt, erg goed zuigen doet hij niet.

Een harde vloer met een leeg stofbakje redt hij nog wel even. Maar het schoonloopmatje ligt er net zo vuil bij als ervoor, nadat de Vileda eroverheen rijdt.

Als we het stofbakje openen, zien we waar dat aan kan liggen. De opening waardoor het vuil in het stofbakje wordt gezogen, zit ver naar onderen. Het vuil zal zich dus al snel ophopen voor de opening. Hoe meer vuil er voor de opening ligt, hoe verder de zuigkracht afneemt. En die was bij een leeg stofbakje al niet om over naar huis te schrijven.

Opladen

Je laadt de Vileda VR 102 robotstofzuiger op door deze aan te sluiten met een kabeltje. Een lege accu helemaal opladen kost ongeveer 4 uur. Hij kan dan ruim een uur stofzuigen. Maar de ruimte die hij in die tijd beslaat, is wegens het heen-en-weer rijden tussen dezelfde punten niet heel groot.

Prijs

De prijs van de Vileda VR 102 Robotstofzuiger kan verschillen. We bestelden hem voor €100 in de Lidl-webshop. Maar kort daarna, middenin de coronacrisis, verhoogde Lidl de prijs naar €110.

