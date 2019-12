Wehkamp met "kortingslocaties" op gps-telefoons

Het principe werkt alleen als je een mobiele telefoon hebt met gps-ontvanger zoals een iPhone of een gps-telefoon met Android-, BlackBerry- of Windows Mobile-software. Zulke telefoons kunnen namelijk overweg met de gratis te downloaden bestelsoftware W.APP (‘Wehkamp app’).

Deze software geeft automatisch 10% korting bij bestellingen die je doet in de buurt van de winkels van MediaMarkt, Ikea, H&M, WE, Hema, Dixons en Bart Smit; in totaal circa 5500 winkellocaties. Wehkamp.nl hoopt met de nieuwe bestelsoftware omzet af te snoepen van de ‘stenen’ winkels.

De locatiegebonden korting geldt alleen in bepaalde actieperiodes. De bestelsoftware informeert gebruikers hoe zij een gratis smsje kunnen krijgen wanneer een volgende kortingsperiode ingaat.