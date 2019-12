Virusscanners voor smartphones beveiligen onvoldoende

Een virusscanner op de smartphone is volgens de Consumentenbond geen noodzaak, maar geeft wel een paar extra ogen om verkeerde beslissingen te voorkomen. Consumenten kunnen ook zelf foute programma's van de telefoon weghouden door alleen apps vanuit Google Play-store te installeren, niet zomaar linkjes in berichten aan te klikken en voor het downloaden eerst de reviews van een app te lezen. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Vertrouw niet blindelings op beveiligingssoftware. De beste bewakers laten nog steeds 20% van de foute apps door. Dat is veel: een virusscanner voor de computer die 20% doorlaat scoort bij ons in een test zwaar onvoldoende.'

Niet noodzakelijk

Antivirusapps kijken mee met elke app-installatie en waarschuwen als deze niet te vertrouwen is. Er zijn nog weinig gevallen bekend van mensen die door foute software op de telefoon zijn gedupeerd. Kwaadaardige mobiele software installeert zichzelf bovendien niet zomaar, consumenten moeten daar toestemming voor geven. Meer informatie over de test en tips om kwaadaardige software buiten de telefoon te houden, staat in de Digitaalgids van mei 2013.