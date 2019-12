Apple verkoopt iPhones nu ook simlockvrij

Nieuws|Lange tijd was de iPhone exclusief te koop bij T-Mobile. Sinds enige tijd zit hij ook in het assortiment bij de concurrerende providers. Sinds deze week verkoopt Apple de iPhone ook los; zonder abonnement ('simlockvrij').

De prijzen bij de Apple Online Store voor de simlockvrije toestellen bedragen:

Apple iPhone 3Gs (8 GB): €499

Apple iPhone 4 (16 GB): €599

Apple iPhone 4 (32 GB): €699

De iPhone werkt met alle simkaarten van 'compatibele' aanbieders ter wereld, meldt Apple op zijn informatiepagina. In Nederland zijn dat waarschijnlijk alle (sim-only)abonnementen waarbij 3G/UMTS-dataverkeer wel onderdeel moet zijn van het abonnement om de iPhone echt nuttig te maken.

Let overigens op dat de iPhone 4 alleen de mogelijkheid heeft microsimkaarten te plaatsen.

De nieuwe 'losse' prijzen zijn interessant voor mensen die een nieuwe iPhone willen en die flexibel willen zijn in het kiezen van een abonnement.

€1000

Een heel snelle rekensom leert dat bij T-Mobile het eenvoudigste model iPhone 4 met het simpelste iPhone-abonnement (inclusief aanschaf van het toestel) in totaal zo rond de €1000 kost, bij een abonnement met een looptijd van 2 jaar. Andere providers wijken daar niet veel van af.

Interessante extra’s

Koop je hem echter 'los' (simlockvrij) bij de Apple Store voor €600 en neem je een simonly-abonnement voor mobielbellen+mobielinternet van pakweg €20 per maand, dan ben je met €600 + €480 = €1080 kwijt (over 2 jaar). Dat is €80 meer, maar je bent wel helemaal vrij in de keuze van het abonnement. En er zijn interessante extra's mogelijk: