Asus Padfone; tablet of smartphone?

Nieuws|Asus heeft prototypes laten zien van de Padfone tijdens de Computex, de grootste computerbeurs van Azië in Taiwan. Consumentenbondonderzoeker Eric Verlooij was er bij.

De padfone is een bundel van een smartphone en een tablet. Bekijk je op die smartphone foto's en je steekt de Padfone vervolgens in de achterkant van je tablet dan kun je op de tablet verder me foto's kijken waar je gebleven was. Handig als je foto's op je mobieltje hebt die eigenlijk te groot zijn voor het schermpje.

Op de Computex in Taiwan toonde Asus prototypes van deze bundel die nog duidelijk volop in ontwikkeling is. Op de acherkant van de tablet zit een houder waar je je telefoon in zijn geheel in steekt. Op die plek heeft de tablet dan ook een opvallende 'bobbel'.

De grote vraag is ook waarom Asus niet voor een draadloze oplossing heeft gekozen om beide apparaten samen te laten werken. Een voordeel van de fysieke koppeling is dat de telefoon gelijk opgeladen wordt als hij in de tablet zit (op de accu van de tablet dus). Maar meer voordelen lijken er niet te zijn.

Oplossingen voor de steeds verdergaande integratie van telefoons, tablets en computers zullen we komende jaren steeds vaker zien. Of de padfone van Asus hier een voortrekkersrol in gaat krijgen, valt te bezien. Het prototype was daar nog niet ver genoeg voor. Waarschijnlijk wordt het lang wachten op een breed ondersteunde standaard.