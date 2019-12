Dagbladen veel vaker gelezen op telefoon dan op tablet

Ongetwijfeld spelen hier verkoopcijfers van de hardware een rol: er zijn nu eenmaal veel meer smartphones verkocht dan tablets. De laatste gaan als warme broodjes over de toonbank, maar het aantal verkochte slimme telefoons is nog altijd een veelvoud daarvan.

Voor het eerst presenteert het National Onderzoek Multimedia (NOM) instituut in zijn 'NOM Print Monitor'-jaarrapportage het bereik van kranten en tijdschriften via digitale kanalen.

Dubbel zo populair

De smartphones zijn volgens deze rapportage twee keer zo populair als tablets waar het gaat om het lezen van dagbladen. En dat is toch opvallend. Een smartphonescherm toont immers hooguit één artikel tegelijk - vaak maar een fragment - voor de rest moet je scrollen. En foto's op smartphones zijn vaak postzegelformaat.

Speculeren

Het is speculeren waarom dagbladen op de smartphone toch relatief populair zijn. Mogelijk is het de gelegenheid: in de trein kun je er makkelijk een half uurtje mee doden, want een krant is zo binnengehaald op een telefoon (die toch al in je binnenzak zit). En ook in het buitenland trek je - liefst via een lokale wifi-hotspot - voor een gering bedrag een of twee dagverse kranten (bijvoorbeeld De Volkskrant voor €0,79) je telefoon in.

Het mediabereik via de verschillende digitale platformen in 2011 (Bron NOM):

Leest wel eens een dagblad…

Op de computer 34,7% Op de mobiele telefoon 9,1% Op de tablet 4,2% Op de digitale e-reader 0,3%

Leest wel eens een tijdschrift…

Op de computer 10,6% Op de mobiele telefoon 1,8% Op de tablet 1,7% Op de digitale e-reader 0,1%

Bron: persbericht NOM.

