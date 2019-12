Fabrikanten onthullen nieuwe smartphones

Nieuws|Ook dit jaar waren we aanwezig op de IFA 2015 in Berlijn, de grootste elektronicabeurs van Europa. Hier deden allerlei grote en kleine techbedrijven hun nieuwste producten uit de doeken. Zo ook weer een heleboel nieuwe smartphones. Wij hebben ze bekeken en hebben er een aantal video's van gemaakt.

Sony Xperia Z5

Sony heeft op de IFA 3 nieuwe smartphones onthuld: de Xperia Z5, de Xperia Z5 Compact en de Xperia Z5 Premium. Wij bekeken de Xperia Z5, de opvolger van de Xperia Z3. Het toestel heeft een 5,2 inch scherm, een metalen rand en een glazen achterkant. Nieuw is de vingerafdrukscanner in de aan- en uitknop aan de zijkant. De Z5 heeft een adviesprijs van €699 en komt in oktober.

Huawei Mate S

Huawei gaat het opnemen tegen Apple en Samsung met een high-end toestel, de Huawei Mate S. Het 5,7 inch grote toestel heeft onder andere een metalen behuizing, een vingerafdrukscanner en een amoled-scherm. Tevens is dit het eerste Android-toestel met een drukgevoelig scherm. Harder of zachter op het scherm drukken levert verschillende acties op. Het toestel heeft een adviesprijs vanaf €649 en is te bestellen vanaf 15 september.

Alcatel Idol 3C, 3 Light & Go Play

Alcatel is al een tijdje actief op de smartphonemarkt. Ze richten zich met name op het middensegment met betaalbare toestellen. De nieuwe Idol 3c en 3 Light hebben respectievelijk een 5,5 inch en een 4,7 inch groot scherm en komen in verschillende felle kleuren. Beide toestellen hebben een full-hd-scherm en een 13 megapixel camera. De Go Play is een budgetmodel met een prijs van €199 en is vergelijkbaar met de Motorola Moto G. De toestellen komen in het najaar uit.

Gigaset ME, ME Pro & ME Pure

Gigaset kennen we oorspronkelijk van de vaste telefoonsystemen. Maar inmiddels doen ze veel meer. Vorig jaar onthulde het bedrijf al verschillende tablets en nu hebben ze ook een eigen smartphonelijn, Gigaset ME. De Gigaset ME, ME Pro en ME Pure draaien alledrie op Android Lollipop 5.1 en variëren in grootte van 5 inch tot 5,5 inch. Qua prijsklasse vallen de toestellen in het middensegment. De toestellen zullen in het najaar verkrijgbaar zijn.

Archos Diamond S, Plus & Cesium 50

Archos, een merk dat in Nederland iets minder bekend is, komt ook met 3 nieuwe smartphones. De Diamond S is een 5 inch toestel met een 8 megapixel camera en heeft een prijs van €230. De Diamond Plus is de luxere versie en heeft een krachtige processor, een 16 megapixel camera en een 5,5 inch full-hd-scherm. De Plus gaat €270 kosten. De Cesium 50 is het eerste Windows 10-toestel en kost €130. De nieuwe Archos-smartphones zijn vanaf november te koop.

Olloclip smartphone lenzen

Verder bekeken we ook accessoires voor smartphones. Met de Olloclip lenzen kun je effecten geven aan je foto's en video's. Een voorbeeld is de 'fish-eye'-lens waarmee je een foto kan maken waarbij het lijkt alsof je vanuit een vissenkom kijkt, vandaar de naam. Olloclip heeft weer een paar nieuwe lenzen uitgebracht voor verschillende toestellen.