Oppassen voor foute banners in gratis apps

Heel venijnig: de 'Whatsapp-adve rteerder' in kwestie lokt mensen met banners die er uit zien alsof ze een functioneel onderdeel zijn van de app waarin de banner draait. Zie bijstaande schermfoto: het rode update-tekentje is niet van TuneIn Radio; het aangegeven vlak is één grote banner. Die linkt door naar schermen met dreigende teksten als "Waarschuwing: Whatsapp verloopt vandaag" en uiteindelijk kom je op een pagina van de adverteerder vol kleine lettertjes, waar je je kunt inschrijven op een betaaldienst. In die kleine lettertjes staat dan wel dat het om iets anders gaat dan een abonnement op WhatsApp zelf. "GOGOGY is het nieuwe mobiele content merk waar je de leukste mobiele content kan downloaden om je mobiel te pimpen!"

Gedupeerde

De Consume ntenbond werd door een gedupeerde (die blijkbaar niet die kleine lettertjes gelezen had) op deze foute in-app advertising gewezen; de man was op de bewuste aanbieding ingegaan. Maar dat deed hij naar eigen zeggen niet zomaar: "het leek een soort update tekentje, wist ik veel dat het een banner was". De banner leidde hem - dus - naar die betaaldienst van €5 per week. Het kostte de man de nodige moeite zich weer uit te schrijven.

Gewoon te bezoeken

De website van de 'Whatsapp-adverteerder' is gewoon te bezoeken op www.gogogy.com/nl. Er staan zelfs 'gebruikersvoorwaarden' op de website.