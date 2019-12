Gehypte OnePlus One smartphone is geen hoogvlieger

Nieuws|Het nieuwe Chinese merk OnePlus weet al maanden veel aandacht te trekken met een smartphone met goede specificaties voor een lage prijs en (opmerkelijk genoeg) een slechte verkrijgbaarheid. De OnePlus One is alleen te bestellen als je daartoe wordt uitgenodigd door bijvoorbeeld een vriend. Vandaag tussen 16 uur en 17 uur is de 'exclusieve' mobiel te bestellen zónder uitnodiging. We hebben eerder al een exemplaar weten te bemachtigen en aan het testprogramma van de Consumentenbond onderworpen. De smartphone scoort een ruime voldoende maar is zeker geen hoogvlieger.

De OnePlus One is 27 oktober precies 1 uur lang te bestellen: tussen 16:00 en 17:00 uur. Op basis van de specificaties is het zeker een zeer interessant toestel. Maar inmiddels hebben we zoals gezegd het toestel getest en gemeten en daaruit blijkt dat hij toch niet zó bijzonder is.

Antenne

De antenne in de OnePlus blinkt niet uit voor wat betreft ontvangstkwaliteit; een van de belangrijke testaspecten. Het betekent dat de internet- of belverbinding bij slechte ontvangstomstandigheden eerder wegvalt dan bij sommige andere toestellen zoals bijvoorbeeld de maar iets hoger geprijsde Samsung Galaxy Note 3 Neo.

De OnePlus heeft een redelijk grote accu, maar de onderdelen zijn niet zo zuinig, en daardoor is de accuprestatie toch niet zo goed. Een LG G2, met een vergelijkbare accu presteert een stuk beter. Andere punten waarop de OnePlus duidelijk minder scoort dan ongeveer gelijk geprijsde concurrenten:

de krasbestendigheid van het scherm;

het geluid via de ingebouwde speaker;

de geluidskwaliteit tijdens het bellen.

4G van KPN niet goed mogelijk

Een ander nadeel van de OnePlus One is dat de 4G-ondersteuning niet volledig is, die werkt maar op een beperkt aantal frequenties. Dat betekent dat de 4G-netwerken van KPN (waaronder die van Hi, Simyo en Telfort) niet goed zullen werken.

Een interessant aspect van dit toestel is dat het werkt met een op Google Android lijkende Android-variant. Dit 'Cyanogenmod' wordt goed ondersteund en gebruikt door een enthousiaste gemeenschap van gebruikers. In Cyanogenmod zijn meer privacyvriendelijke opties verwerkt dan in standaard Android en de laatste Android-versies zijn altijd snel beschikbaar.

Voor technisch aangelegde gebruikers zijn ook andere merken toestellen van Cyanogenmod te voorzien, maar daarmee vervalt dan de ondersteuning van de fabrikant.

Kortom: de OnePlus One is een goede smartphone, maar de hype is niet terecht. Vergelijk hem bijvoorbeeld met andere ongeveer gelijk of iets hoger geprijsde toestellen in vergelijker.