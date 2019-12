Gratis wifi in de trein tot april 2014 verlengd

Nieuws|Reizigers in de intercitytreinen van de NS kunnen gebruik blijven maken van gratis wifi in de trein. Gisteren verlengde NS het contract met T-Mobile voor levering van internet met nog een jaar, tot april 2014.

Inmiddels zijn 300 intercity's uitgerust met draadloos internet. De laatste 65 intercity's komen daar in 2013 bij.

Hoewel de dienst gratis is, zijn gebruikers gematigd tevreden over de kwaliteit. Een deel van de reizigers klaagt over een slechte en trage verbinding en over ongewilde advertenties.

Of de dienst na dit extra jaar ook gratis blijft is nog niet duidelijk. NS wil de komende tijd ook de grote stations van wifi voorzien.

Bron: Telecompaper