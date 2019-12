Gratis wifi voor T-Mobile klanten in Rotterdam

Nieuws|T-Mobile is dinsdag begonnen met het testen van een gratis wifi-netwerk in Rotterdam speciaal voor eigen klanten.

T-Mobile wil op deze manier haar klanten beter toegang geven tot internet in drukke gebieden. T-Mobile stelt ook dat hiermee het eigen 3G-netwerk wordt ontlast waar andere klanten weer van kunnen profiteren.

De zogenoemde 'T-Mobile WiFiZone' is een beveiligd netwerk. Volgens T-Mobile kan niemand meekijken met wat je aan het doen bent op het netwerk. Bij andere open publieke wifi-netwerken kan dit vaak wel. Daarnaast is het netwerk reclamevrij en wordt gebruik van het netwerk niet met je T-Mobile-bundel verrekend. Je verbruikt dus geen data.

Waar?

De komende maanden test T-Mobile het nieuwe netwerk in het centrum van Rotterdam, te weten op Schouwburgplein, de Beurstraverse en de Lijnbaan. Dit zijn drie gebieden in Rotterdam met redelijk veel netwerkverkeer. T-Mobile heeft nog geen mededeling gedaan of het ook in andere plaatsen gaat testen.

Voor wie?

Alleen T-Mobile klanten kunnen gebruik maken van het nieuwe wifi-netwerk. Loop je als T-Mobile klant één van de test-gebieden binnen, dan maakt je telefoon automatisch verbinding met het netwerk. Je hoeft het netwerk dus niet in je instellingen te selecteren en je hoeft ook geen wachtwoord in te vullen.

Voor welke telefoons en tablets?

T-Mobile maakt voor het wifi-netwerk gebruik van de relatief nieuwe 5 GHz frequentie. Dit betekent dat oudere telefoons zoals de iPhone 4 en de 4S niet zullen werken op dit netwerk. Alleen nieuwere smartphones zoals de iPhone 5 of Samsung Galaxy S4 ondersteunen deze frequentie. Androidtoestellen moeten bovendien de laatste versie van de T-Mobile Hotspot App geïnstalleerd hebben staan. Deze app moet minimaal één keer geopend zijn voordat je telefoon verbinding maakt met het netwerk.

De volledige lijst met ondersteunde toestellen vind je op de site van T-Mobile.

Feedback

Het nieuwe wifi-netwerk is onderdeel van T-Mobile's netwerkprogramma: 'Samen Meer Bereiken'. Met dit programma probeert T-Mobile zijn netwerk flink te verbeteren. Als klant van T-Mobile heb je daarom ook de mogelijkheid om feedback te geven over het netwerk. Op de site van T-Mobile kun je via een vragenlijst je mening laten horen.

Bron: T-Mobile